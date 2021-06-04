Оппозиция, Донбасс и покушение: что было в интервью Протасевича

Минск, 4 июня. Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дал большое интервью телеканалу ОНТ, в котором раскрыл детали митингов в Белоруссии и секреты оппозиции.

Блогер-экстремист поспешил успокоить оппозиционные СМИ, заявив, что чувствует себя хорошо, но немного простыл. Ведущий программы Марат Марков поинтересовался у собеседника, понимает ли он, что независимых средств массовой информации не существует, с чем последний согласился.

Далее он признался, что не удивится, если многие назовут его предателем. Однако его это не беспокоит. Сотрудник ОНТ спросил у Протасевича, почему он не удалил с телефона данные о белорусском МВД?

«Мозги практически не работали, было не до этого. Первостепенной задачей было успокоиться», — сказал Роман.

Он добавил, что о его вылете из Афин знали лишь его коллеги, поскольку Протасевич отправил сообщение в рабочий чат. Незадолго до авиарейса он поссорился с куратором Telegram-канала «Черная книга» Даниилом Богдановичем. Сам он устал от политической деятельности и шли разговоры о его увольнении.

Роман заявил, что понимал, что может понести ответственность за свою деятельность. Марков уточнил, что журналист многие вещи делал через Telegram-канал «Черная книга Беларуси». Сам он отрицает эту связь, но добавил, что лишь единожды сотрудничал с этим СМИ, но в учебном формате.

«Я могу сказать только часть вещей, которые точно знаю. Исходя из того, что знаю я, многие данные передавались экс-силовиками, в коллективах были крысы, которые легко выдавали коллег», — сказал Протасевич.

Однако свою причастность к призывам к протестам он подтвердил. Экс-главред заявил, что признает обвинение, которое ему выдвинули по статье белорусского УК.

Затем он рассказал о противостоянии главы Народного антикризисного управления и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По его словам, у организаторов незаконных митингов есть два основных «штаба», одни поддерживают Тихановскую, другие — Латушко. Однако главным противником действующей власти Белоруссии Запад считает Светлану.

В Литве она обеспечена всем необходимым, включая службу безопасности. При этом содержится экс-кандидат в президенты за счет денег литовских налогоплательщиков.

Следом разговор перешел к теме протестов в Минске. Протасевич отметил, что их целью было разрушение экономики страны.

«Я открыто говорил, что у нас нет «улиц» и не будет. Глупо призывать выйти, если никто не выйдет», — рассказал экс-главред.

Вдобавок Роман назвал имена людей, которые были причастны к организации митингов. Среди них были Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Гичан, Франак Вечерко и прочие оппозиционеры.

«Там (в чате Telegram. — Прим. ред.) мы принимали все основные решения о том, где пройдет следующая акция, какую мы должны держать информационную повестку. Там обсуждались все актуальные события, все происшествия. По сути, один чат выполнял роль главного координационного чата всей информационной войны», — отметил участник интервью.

Он признал, что раньше часто критиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако изменил свое мнение.

«Но чем больше я стал вести не журналистскую работу, а политическую, тем больше мне хотелось бежать. Я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Лукашенко, были попыткой давления. Во многих моментах он поступал как человек со стальными яйцами», — заявил Протасевич.

Вспомнил он и о покушении на белорусского лидера. Марков напомнил о конференции в Zoom, где планировался заговор.

«Это был я. Вот этот черный квадрат, который был без подписи на самом первом Zoom, это был я. Это связано с тем, что я, по сути, должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской», — отметил блогер.

Затем Протасевич раскрыл секреты некоторых оппозиционных организаций. В частности, он назвал имя настоящего создателя Народного антикризисного управления. Изначально это была идея Тихановской.

«За сутки до старта Латушко каким-то образом получил доступ и к сайту, и ко всему. Он объявил НАУ своей инициативой, хотя перед этим выторговывал у Тихановской должность премьер-министра. Он просто за сутки до запуска украл проект», — объяснил Протасевич.

Среди ее политических противников есть и журналистка Ольга Карач. Она нередко выступает против экс-кандидата в президенты.

«Она работает просто на то, чтобы насолить Тихановской. На то, чтобы получить доступ к финансам диаспор. Она не заинтересована во власти, она заинтересована в деньгах», — рассказал сооснователь Telegram-канала Nexta.

Не забыл Протасевич и о главе НАУ Павле Латушко. Он отметил, что политический деятель живет в Польше на дорогой квартире.

«Это все обсуждается кулуарно. Возможно, не в чатах, а при личном общении. Точно так же шутят, что Латушко сейчас ищет финансирование для того, чтобы трансплантировать себе новую печень из-за проблем с алкоголем. При этом живет на широкую ногу и в такой квартире», — подчеркнул Роман.

Экс-главред упомянул объединение ByPOL. Ведущий телеканала ОНТ поинтересовался, в какой стране оно было создано.

«ByPOL находится целиком в Польше, в Варшаве. Более того, их офис находился на том же этаже, и того же офисного здания, что и штаб НАУ, штаб Латушко», — рассказал Роман.

Также Протасевич объяснил, кто является настоящим создателем Telegram-канала Nexta. Это не журналист Степан Путило, как многие считают.

«Даже сам проект Nexta — это был не проект Путило. Его с самого начала придумал белорусский журналист Владимир Чуденцов. История Nexta началась с песни, написанной в 2015 году, которая называлась «Выбора нет», — рассказал блогер.

Следом была затронута тема фонда «Белорусский дом в Варшаве». Там находится редакция канала Nexta. Как только журналисты осмотрели помещение, им был предложен проект с американским финансированием.

«Он (председатель фонда Алесь Зарембюк. — Прим. ред.) выходит, улыбается, потирает руки (мы еще не согласились на то, что там будет находиться редакция Nexta). Первое, что он сказал: «Ой, ребята, а у меня тут уже такой интересный совместный проектик на американские гранты есть, давайте подумаем»», — процитировал Роман белорусского политика.

Раскрыл Роман и обман беженцев «Белорусским домом в Варшаве». Им на помощь было выделено около 1,06 млрд рублей, но никто не получил поддержки.

«Самое интересное, деньги вроде были выделены. Наша редакция там (в «Белорусском доме». — Прим. ред. ФАН) сидела. Домофон разрывался круглые сутки. Люди реально пытались приходить и обращаться за помощью. Но людям никто ни разу не открывал», — рассказал экс-главред.

Он поделился мнением относительно судьбы Nexta. По его словам, канал используется «Белорусским домом в Варшаве».

«Зарембюк, как я понимаю, стал использовать Степана (Путило, основателя Nexta. — Прим. ФАН.) как дойную корову, в том числе и для своих интересов», — отметил Роман Протасевич.

Ближе к концу интервью Протасевич рассказал, что не получал больших денег за свою работу. Это была стандартная зарплата по меркам Минска.

«Если говорить о расписках, которые попали и в Сеть, и на телевидение, то это то, что я получал в этом году. То есть, 1250 евро в месяц для Литвы — это то же самое, что, живя в Минске, я бы получал 1250 рублей», — подчеркнул бывший главный редактор.

В завершении Протасевич заявил, что сожалеет о поездке на Донбасс. Он выразил надежду, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко найдется «достаточно политической воли» и решимости, чтобы его не выдать. Он со слезами на глазах подытожил, что хочет все исправить и жить обычной спокойной жизнью.