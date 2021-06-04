Байден огласил черный список компаний КНР. События дня

Байден запретил американцам инвестировать в 59 китайских компаний Президент США Джо Байден подписал указ о запрете американским юридическим и физическим лицам инвестировать в десятки китайских компаний. В черный список попали 59 фирм КНР, которые Вашингтон считает подрывающими безопасность Соединенных Штатов. Указ вступает в силу 2 августа. В ходе предвыборной кампании Байден обещал положить конец развязанным Трампом торговым войнам с Поднебесной. Однако, получив кресло в Овальном кабинете, новый хозяин Белого дома продолжил санкционную политику своего предшественника в отношении Пекина.

ЕС может одобрить «Спутник V» в ближайшее время Global Look Press / Frank Hoermann/SVEN SIMON Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил оптимизм по поводу сроков одобрения «Спутника V». Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума. Уже в самое ближайшее время регулятор Евросоюза должен оценить российскую вакцину от коронавируса на безопасность, эффективность и соответствие правилам ЕС. Это даст возможность обеспечить препаратом 50 миллионов европейцев. Особую озабоченность представитель ВОЗ видит в новых мутациях вируса с потенциалом к более губительному воздействию на здоровье населения планеты и быстрому распространению. Речь идет прежде всего об индийском штамме.

Миротворцы РФ провели гуманитарные акции в Карабахе Федеральное агентство новостей / Петр Краснов Российские миротворцы провели очередные гуманитарно-медицинские акции в Нагорном Карабахе. Офицеры передали электрооборудование в администрацию Мартунинского района, а также фельдшерские наборы и аптечки для детских садов и школ. В Бадаре миротворцы раздали более 400 кг гуманитарной помощи всем нуждающимся. Предметы первой необходимости и продуктовые наборы получили многодетные семьи и вынужденные переселенцы. Подарки вручили и детям. Также в селе развернули полевой медпункт. В ходе приема врачи оказали помощь 73 местным жителям.