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04 июня 09:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:15
Политика
В Крыму собрали информацию о бизнесе украинских чиновников
09:15
Общество
Диетологи предупредили об опасности маринованных огурцов
09:14
Экономика
Россия отказывается от доллара: пора ли вкладываться в рубли
09:13
Происшествия
Осужденного Ангарского маньяка Попкова приговорили к новому сроку
09:13
Наука
Ученые совершили новое открытие в области генома человека
09:12
Политика
Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии
09:12
ФАН-ТВ
Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
09:10
Политика
Москва выразила Токио протест из-за инцидента в Охотском море
09:08
Наука
Британские ученые выяснили, как быстро истончается лед в Арктике
09:07
Политика
Милонов рассказал, что случится с США после отказа России от доллара
09:07
Общество
Концертные мероприятия в Петербурге перенесли на время проведения ПМЭФ и Евро-2020
09:06
Экономика
Жителям России рассказали, что делать с долларами после решения ФНБ
09:02
Общество
Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой
09:01
Общество
Электрокроссовер BMW iX выйдет на российский рынок по цене от 8,5 млн рублей
08:59
Экономика
Металлургические компании догнали нефтегазовые по объему дивидендов в России
08:57
Политика
«Клоун всегда любил популярность»: в Сети оценили речь Зеленского
08:55
Общество
Восемь новых станций метро откроют в Петербурге к 2032 году
08:54
Политика
Онищенко призвал отказаться от пластиковой тары для воды и пива
08:53
Технологии
Россияне смогут «оплачивать лицом» покупки и проезд уже в 2021 году
08:52
Экономика
Центробанк России аннулировал лицензию «РФИ Банка»
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Байден огласил черный список компаний КНР. События дня

ФАН-ТВ
Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
Global Look Press  /  CNP / AdMedia

 

Байден запретил американцам инвестировать в 59 китайских компаний

Президент США Джо Байден подписал указ о запрете американским юридическим и физическим лицам инвестировать в десятки китайских компаний. В черный список попали 59 фирм КНР, которые Вашингтон считает подрывающими безопасность Соединенных Штатов. Указ вступает в силу 2 августа. В ходе предвыборной кампании Байден обещал положить конец развязанным Трампом торговым войнам с Поднебесной. Однако, получив кресло в Овальном кабинете, новый хозяин Белого дома продолжил санкционную политику своего предшественника в отношении Пекина.

ЕС может одобрить «Спутник V» в ближайшее время

Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
Global Look Press  / Frank Hoermann/SVEN SIMON

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил оптимизм по поводу сроков одобрения «Спутника V». Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума. Уже в самое ближайшее время регулятор Евросоюза должен оценить российскую вакцину от коронавируса на безопасность, эффективность и соответствие правилам ЕС. Это даст возможность обеспечить препаратом 50 миллионов европейцев. Особую озабоченность представитель ВОЗ видит в новых мутациях вируса с потенциалом к более губительному воздействию на здоровье населения планеты и быстрому распространению. Речь идет прежде всего об индийском штамме. 

Миротворцы РФ провели гуманитарные акции в Карабахе

Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
Федеральное агентство новостей  / Петр Краснов

Российские миротворцы провели очередные гуманитарно-медицинские акции в Нагорном Карабахе. Офицеры передали электрооборудование в администрацию Мартунинского района, а также фельдшерские наборы и аптечки для детских садов и школ. В Бадаре миротворцы раздали более 400 кг гуманитарной помощи всем нуждающимся. Предметы первой необходимости и продуктовые наборы получили многодетные семьи и вынужденные переселенцы. Подарки вручили и детям. Также в селе развернули полевой медпункт. В ходе приема врачи оказали помощь 73 местным жителям.

Сборная РФ проиграла канадцам в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
fhr.ru  / 

Сборная России в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею проиграла команде из Канады со счетом 1:2. После фиаско в овертайме наши хоккеисты покинули турнир и остались без наград. Канада в полуфинальном матче встретится с командой США. В другом полуфинале Германия сыграет против Финляндии. Обе встречи состоятся 5 июня. Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.

 

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Все новости / ФАН-ТВ / Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
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