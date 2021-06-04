Анастасия Решетова в новом клипе рассказала о расставании с Тимати

Москва, 4 июня. Модель Анастасия Решетова опубликовала анонс клипа на песню «Без него», соответствующую запись звезда разместила в соцсети Instagram.

По словам авторов ролика, клип стал попыткой освободиться от прошлого. Контекст видео очевиден, ролик рассказывает историю Решетовой и посвящен отношениям и разрыву звезды с Тимати. В частности в песне присутствует вопрос лирической героини к бывшему возлюбленному: «Сделав выбор за двоих, ты рад, скажи только честно?».

В клипе есть и другие отсылки к истории звездной пары. В том числе в нем появляется красная роза, которую давит колесами автомобиля Решетова. Цветок явно указывает на реалити-шоу «Холостяк», в котором снимался Тимати.

Ранее Решетова презентовала документальный фильм «Мой монолог», в котором откровенно рассказала об отношениях с рэпером Тимати и о причинах расставания с ним. Пара рассталась из-за непрекращающихся предательств, но модель не уточнила, кто был их виновником.