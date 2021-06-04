Герой ролика о грустном участковом рассказал, что не против известности

Красноярск, 4 июня. Участковый из Красноярского края, снявшийся в ролике про мошенников, рассказал, как относится к славе после полюбившегося зрителям видеоролика.

Все увиденное зрителем — чистая правда, рассказал полицейский Дмитрий в беседе с URA.RU.

«Это же здорово, что будут узнавать после распространения ролика. И прекрасно, когда участкового узнают», — отметил он.

Съемка, по словам Дмитрия, далась легко, несмотря на то, что это первый опыт правоохранителя в таком виде деятельности. По сценарию, участковый гуляет по лесу под песню «Любэ» и смотрит в камеру пронзительным взглядом, чтобы подчеркнуть, как полицейских печалит доверие россиян к аферистам.

Дмитрий даже изобразил на камеру знаменитый мем, в котором задумчивый мужчина просыпает песок сквозь пальцы, но вместо песка создатели видеоролика использовали землю. В конце россиянам напоминают, что каждый раз, когда они переводят деньги злоумышленникам, где-то очень грустит один участковый.