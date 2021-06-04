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04 июня 07:48
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новостей
07:48
Политика
Оппозиция, Донбасс и покушение: что было в интервью Протасевича
07:23
Общество
Анастасия Решетова в новом клипе рассказала о расставании с Тимати
07:18
Общество
Герой ролика о грустном участковом рассказал, что не против известности
07:11
Происшествия
Устроивший массовую поножовщину житель Пензенской области получил 13 лет колонии
07:00
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин поддержал идею создания российского аналога Евровидения
06:59
Происшествия
Историку Соколову отказали в иске к научному оппоненту Понасенкову
06:54
Общество
Захарова: западные IT-компании должны обеспечить пользователям обратную связь
06:50
Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
06:38
Общество
Новый глубоководный порт построят на Сахалине
06:17
Происшествия
Девять человек погибли при аварии с пассажирским поездом в Китае
06:14
Общество
Коронавирус заставил приостановить съемки фильма «Миссия: невыполнима — 7»
06:14
Общество
Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости
06:12
Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
06:00
Общество
Крымчане честно рассказали, берут ли они отпуск летом и отдыхают ли на полуострове
05:55
Политика
Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT
05:55
Экономика
Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть
05:53
Общество
Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет
05:53
Общество
МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов
05:34
Общество
Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России
05:34
Общество
ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки
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Историку Соколову отказали в иске к научному оппоненту Понасенкову

Происшествия
Историку Соколову отказали в иске к научному оппоненту Понасенкову
wikipedia.org  /  Ирина Ефремова / CC BY-SA 4.0

Москва, 4 июня. Савеловский суд Москвы отказал в удовлетворении иска осужденного за убийство доцента Олега Соколова к публицисту Евгению Понасенкову из-за утверждений о плагиате.

Соколов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации с требованием опровергнуть заявление своего научного оппонента. Понасенков обвинил историка в краже научных концепций, плагиате текста, организации избиения студентов на лекции и многочисленных оскорблениях.

«Процесс тянулся больше трех лет (дошло аж до третьей инстанции, которая спустила дело на новое рассмотрение) — и Савеловский районный суд вынес решение: иск Соколова ко мне полностью отклонен», — написал Понасенков на своей странице в Facebook.

В конце прошлого года Соколова приговорили к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Позже историк заявил, что на убийство его толкнуло «психотравмирующее воздействие» Понасенкова и его травля. Последний отрицал свою причастность.

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суд соколов понасенков
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