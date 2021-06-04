Историку Соколову отказали в иске к научному оппоненту Понасенкову

Москва, 4 июня. Савеловский суд Москвы отказал в удовлетворении иска осужденного за убийство доцента Олега Соколова к публицисту Евгению Понасенкову из-за утверждений о плагиате.

Соколов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации с требованием опровергнуть заявление своего научного оппонента. Понасенков обвинил историка в краже научных концепций, плагиате текста, организации избиения студентов на лекции и многочисленных оскорблениях.

«Процесс тянулся больше трех лет (дошло аж до третьей инстанции, которая спустила дело на новое рассмотрение) — и Савеловский районный суд вынес решение: иск Соколова ко мне полностью отклонен», — написал Понасенков на своей странице в Facebook.

В конце прошлого года Соколова приговорили к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Позже историк заявил, что на убийство его толкнуло «психотравмирующее воздействие» Понасенкова и его травля. Последний отрицал свою причастность.