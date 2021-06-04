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04 июня 07:48
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новостей
07:48
Политика
Оппозиция, Донбасс и покушение: что было в интервью Протасевича
07:23
Общество
Анастасия Решетова в новом клипе рассказала о расставании с Тимати
07:18
Общество
Герой ролика о грустном участковом рассказал, что не против известности
07:11
Происшествия
Устроивший массовую поножовщину житель Пензенской области получил 13 лет колонии
07:00
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин поддержал идею создания российского аналога Евровидения
06:59
Происшествия
Историку Соколову отказали в иске к научному оппоненту Понасенкову
06:54
Общество
Захарова: западные IT-компании должны обеспечить пользователям обратную связь
06:50
Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
06:38
Общество
Новый глубоководный порт построят на Сахалине
06:17
Происшествия
Девять человек погибли при аварии с пассажирским поездом в Китае
06:14
Общество
Коронавирус заставил приостановить съемки фильма «Миссия: невыполнима — 7»
06:14
Общество
Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости
06:12
Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
06:00
Общество
Крымчане честно рассказали, берут ли они отпуск летом и отдыхают ли на полуострове
05:55
Политика
Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT
05:55
Экономика
Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть
05:53
Общество
Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет
05:53
Общество
МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов
05:34
Общество
Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России
05:34
Общество
ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки
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Захарова: западные IT-компании должны обеспечить пользователям обратную связь

Общество
Захарова: западные IT-компании должны обеспечить пользователям обратную связь
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 4 июня. Мария Захарова призвала обеспечить обратную связь пользователям, за чей счет произошла капитализация западных видеохостингов, где был заблокирован контент российских СМИ.

Об этом официальный представитель российского МИД заявила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на соответствующий вопрос главы Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука.

Захарова напомнила, что российские власти продолжат поддерживать СМИ, которых лишают работы на популярных медиа-площадках Запада, а подготовленный ими контент подвергают блокировке на видеохостингах. По ее словам, такая ситуация является аномальной, сообщает «Экономика сегодня».

«Мы абсолютно поддерживаем, потому что ситуация аномальная. Это вопрос не только высоких смыслов, но и денег, которые вкладываются в контент. Он может быть очень или не очень дорогим, создается месяцами. И потом ничего не происходит, его нельзя посмотреть на данной площадке. Никто ничего не объясняет, нам говорят: «Это наш дом, в котором мы как хотим, так и живем», — заявила представитель российского МИД.

По мнению Захаровой, это недопустимо. Она напомнила, что капитализация на таких площадках происходит исключительно за счет приглашения пользователей, поэтому последние имеют право на обратную связь.

Ранее стало известно, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова завела аккаунт в Telegram. В сообщении дипломата сказано, что ее собственный Telegram-канал появился по просьбе российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева.

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Все новости / Общество / Захарова: западные IT-компании должны обеспечить пользователям обратную связь
захарова пмэф IT-компании Обратная связь
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