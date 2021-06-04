Захарова: западные IT-компании должны обеспечить пользователям обратную связь

Москва, 4 июня. Мария Захарова призвала обеспечить обратную связь пользователям, за чей счет произошла капитализация западных видеохостингов, где был заблокирован контент российских СМИ.

Об этом официальный представитель российского МИД заявила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на соответствующий вопрос главы Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука.

Захарова напомнила, что российские власти продолжат поддерживать СМИ, которых лишают работы на популярных медиа-площадках Запада, а подготовленный ими контент подвергают блокировке на видеохостингах. По ее словам, такая ситуация является аномальной, сообщает «Экономика сегодня».

«Мы абсолютно поддерживаем, потому что ситуация аномальная. Это вопрос не только высоких смыслов, но и денег, которые вкладываются в контент. Он может быть очень или не очень дорогим, создается месяцами. И потом ничего не происходит, его нельзя посмотреть на данной площадке. Никто ничего не объясняет, нам говорят: «Это наш дом, в котором мы как хотим, так и живем», — заявила представитель российского МИД.

По мнению Захаровой, это недопустимо. Она напомнила, что капитализация на таких площадках происходит исключительно за счет приглашения пользователей, поэтому последние имеют право на обратную связь.

Ранее стало известно, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова завела аккаунт в Telegram. В сообщении дипломата сказано, что ее собственный Telegram-канал появился по просьбе российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева.