Новый глубоководный порт построят на Сахалине

Южно-Сахалинск, 4 июня. Новый глубоководный порт собираются построить в заливе Терпения, неподалеку от села Новое в Макаровском районе на Сахалине.

Соглашение о сотрудничестве губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор компании «Многофункциональный грузовой район» Алексей Ферт подписали во время ПМЭФ-2021.

«В результате будут созданы сотни высококвалифицированных рабочих мест, появятся дополнительные источники бюджетных поступлений», — заявил Лимаренко.

Событие для региона Лимаренко оценил как позитивное событие крупного масштаба. На реализацию проекта планируют потратить деньги инвесторов, и, по словам губернатора, речь идет о десятках миллиардов рублей.

Случилось на Сахалине и другое выдающееся событие. В огород жителей Охи недавно забрел молодой медведь, при этом совсем не испугавшись дворового пса.