Лос-Анджелес, 4 июня. Выявление случаев заражения коронавирусом у некоторых членов съемочной группы ленты «Миссия: невыполнима — 7» заставило, всю оставшуюся команду уйти на двухнедельную самоизоляцию.

Сообщается, что 14 участников съемочного процесса заболели COVID-19, большинство — помощники актера Тома Круза. Все 60 членов команды отправились на самоизоляцию, на которой исполнитель главной роли находится со вторника.

Съемки этой картиной в феврале приостановили ради предосторожности. Фильм должен появится в кинотеатрах в мае 2022 года. Главные роли в фильме Саймон Пегг, Пом Клементьефф, Кэри Элвес и другие.

Ранее сообщалось, что фильм «Майор Гром: Чумной доктор» стал самым популярным по просмотрам на «КиноПоиск HD» за май. Картину оценило больше 900 тысяч зрителей.