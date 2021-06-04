Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости

Москва, 4 июня. Человек, который впадает в зависимость от сериалов, может полностью «выпасть» из собственной жизни, погружаясь в жизнь виртуальную, рассказала психолог Алиса Метелина.

Если любитель кинематографа просто иногда увлекается закрученным и глубоким сюжетом, то это нормально. Но если человек беспорядочно тратит на сериалы все свободное время, то это признак зависимости. Это явление носит замещающий характер, как и в случае с компьютерными играми, рассказала специалист в беседе со «Звездой».

«И он проживает жизнь каких-то персонажей, реализуется в этом, ассоциирует себя с этим персонажем, но при этом упускает какие-то возможности в реальности», — пояснила психолог.

Такое явление приводит к тому, что вместо того, чтобы осознавать, озвучивать и реализовывать собственные желания, человек компенсирует их событиями в сериале.

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