Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 4 июня. Сотрудники госавтоинспекции задержали браконьера, в машине которого было найдено больше 400 килограмм лососевых пород рыб.

Полицейский были вынуждены открыть огонь во время задержания. Этой информацией поделилась пресс-служба регионального МВД РФ.

Сообщается, что правоохранители при патрулировании нашли машину с тонированными стеклами. Сотрудники ГАИ попытались остановить автомобиль, но преступник попытался скрыться. Инспекторы несколько раз требовали остановить транспортное средство и сообщали о намерении использовать табельное оружие. Однако это не подействовало на браконьера. Транспортное средство остановилось только после двух предупредительных выстрелов в небо, а затем по колесам машины.

«При осмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили в его багажнике 238 экземпляров рыб (427 кг) ценных лососевых пород», — сообщила пресс-служба ведомства.

Документов, которые подтвердили бы законность вылова лососевых пород рыб, преступник не предоставил. Ущерб, который был нанесен биологическим ресурсам России оценивается в 5,5 миллиона рублей.

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