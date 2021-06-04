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04 июня 07:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:23
Общество
Анастасия Решетова в новом клипе рассказала о расставании с Тимати
07:18
Общество
Герой ролика о грустном участковом рассказал, что не против известности
07:11
Происшествия
Устроивший массовую поножовщину житель Пензенской области получил 13 лет колонии
07:00
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин поддержал идею создания российского аналога Евровидения
06:59
Происшествия
Историку Соколову отказали в иске к научному оппоненту Понасенкову
06:54
Общество
Захарова: западные IT-компании должны обеспечить пользователям обратную связь
06:50
Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
06:38
Общество
Новый глубоководный порт построят на Сахалине
06:17
Происшествия
Девять человек погибли при аварии с пассажирским поездом в Китае
06:14
Общество
Коронавирус заставил приостановить съемки фильма «Миссия: невыполнима — 7»
06:14
Общество
Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости
06:12
Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
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Политика
Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT
05:55
Экономика
Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть
05:53
Общество
Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет
05:53
Общество
МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов
05:34
Общество
Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России
05:34
Общество
ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки
05:34
Общество
Электронные медкарты начнут внедрять в детские поликлиники Москвы
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Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке

Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
pixabay.com

Петропавловск-Камчатский, 4 июня. Сотрудники госавтоинспекции задержали браконьера, в машине которого было найдено больше 400 килограмм лососевых пород рыб.

Полицейский были вынуждены открыть огонь во время задержания. Этой информацией поделилась пресс-служба регионального МВД РФ.

Сообщается, что правоохранители при патрулировании нашли машину с тонированными стеклами. Сотрудники ГАИ попытались остановить автомобиль, но преступник попытался скрыться. Инспекторы несколько раз требовали остановить транспортное средство и сообщали о намерении использовать табельное оружие. Однако это не подействовало на браконьера. Транспортное средство остановилось только после двух предупредительных выстрелов в небо, а затем по колесам машины.

«При осмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили в его багажнике 238 экземпляров рыб (427 кг) ценных лососевых пород», — сообщила пресс-служба ведомства.

Документов, которые подтвердили бы законность вылова лососевых пород рыб, преступник не предоставил. Ущерб, который был нанесен биологическим ресурсам России оценивается в 5,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга погиб в аварии, которая произошла в Плюсском районе. Водитель не справился с управлением, машина съехала с гравийной дороги и улетела в кювет, где и перевернулась.

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Все новости / Происшествия / Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
рыба животные браконьер
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