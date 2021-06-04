Девять человек погибли при аварии с пассажирским поездом в Китае

Пекин, 4 июня. Пассажирский поезд по маршруту Урумчи — Ханчжоу сбил работников на железнодорожных путях в Китае. При аварии погибли девять человек.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, инцидент произошел на 401-м километре дороги на территории уезда Цзиньчан в провинции Ганьсу. Подробности происшествия не уточняются.

Аварии на дорожных путях не редкость, в том числе и в России. В конце мая в Приморском крае чуть не погиб водитель иномарки под колесами товарного состава. Машинист поезда успел затормозить, но столкновения избежать не удалось: автомобиль отбросило в кювет. По данным пресс-службы Дальневосточной железной дороги, в результате аварии никто не пострадал.