Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT

Санкт-Петербург, 4 июня. Москва не рассматривает как угрозу заявления Запада о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Дипломат принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В ответ на вопрос журналистов Чижов отметил, что отключение SWIFT не станет для России катастрофой.

«Нет, мы не ощущаем угрозы. Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой», — цитирует Чижова РИА Новости.

Ранее SWIFT подтвердил Центробанку РФ, что не собирается производить «отключение системы» для России и будет работать с Москвой в штатном режиме.

SWIFT — это одна из наиболее авторитетных и старых систем международной передачи межбанковских платежей. Его оператором является «Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи» (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), зарегистрированное в Бельгии. В число участников ассоциации на сегодняшний день входит более 11 тысяч финансовых организаций из более чем 200 стран мира.