Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть

Москва, 4 июня. Для того чтобы разбогатеть, необходимо побороть «страх бедняка» и определить для себя цели достатка, заявила психолог Светлана Морозова.

Эксперт отметила, что так называемый «страх бедняка» очень часто передается из поколения в поколение. Проблемы могут быть связаны и с исторической сферой, к примеру, с раскулачиванием, пишет «Вечерней Москвой».

«Отсюда появляются навязанные страхи: не будь богатым, а то с тобой что-то нехорошее случится. Формируется «мышление бедняка», когда человека пугает ответственность. Тогда он говорит, что ему большего и не надо», — объяснила психолог.

Чтобы перебороть этот страх, нужно детально изучить свои эмоции, чтобы выяснить истоки своих опасений. Стоит проанализировать историю своей семьи. Случай каждого человека уникален. Порой при планировании повышения дохода люди могут испытывать не страх, а стыд.

После того, как эти неуместные чувства удастся преодолеть, важно сформулировать четкие цели богатства: определите, что для вас является достаток, — цель или все же средство.

«Стоит понять, для чего это нужно. Просто жить и получать удовольствие от жизни, зарабатывая деньги, — почему нет? Однако если цель стать богатым становится смыслом жизни, возникает большой вопрос: а для этого ли человек живет?» — резюмировала Морозова.

Ранее в беседе с ФАН психолог, ведущая тренингов Татьяна Чурсина рассказала об уровнях и формировании самооценки и как добиться ее поднятия в разных возрастных группах. В частности она посоветовала фиксировать свои результаты, поскольку «зачастую люди внутри себя сами обесценивают то, чего они уже достигли».