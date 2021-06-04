Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на ПМЭФ рассказал, как госкорпорации удалось побить рекорд по 58 безаварийным пускам ракет подряд.

Добиться впечатляющих результатов удалось с помощью правильно подобранных, опытных специалистов высокой квалификации, пояснил Рогозин в беседе с журналистами РИА Новости.

«Я вернул в отрасль технических специалистов, которые незаслуженно были от нее отторгнуты... Я их слушаю очень внимательно и поступаю так, как они говорят», — отметил он.

Вторым секретом успеха стала антикоррупционная политика. В космической отрасли нет места воровству и коррупции, потому что все украденные средства «отнимаются» у других программ, и страдает в первую очередь надежность и безопасность устройств, заключил Рогозин.

Глава госкорпорации поделился еще и любимым анекдотом на космическую тематику. По его словам, когда-то он был великим рассказчиком анекдотов, но со временем пришел к выводу, что нужно меньше шутить и больше действовать.