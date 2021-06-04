МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов

Москва, 4 июня. МВД России считает преждевременным обсуждать предложения Совета по правам человека о правилах эксплуатации электросамокатов, моноколес и гироскутеров.

Пресс-центр ведомства сообщает, что сейчас правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности не определен. Урегулированием правового статуса средств индивидуальной мобильности занимается Минтранс РФ, который разрабатывает соответствующий проект постановления правительства.

После наступления теплой погоды в России возросло число аварий с участием электросамокатов, в том числе взятых в прокат. В результате инцидентов есть пострадавшие, в том числе дети.

Ранее сообщалось, что у спешившего доставщика еды в Москве загорелся самокат. Инцидент произошел на Грузинском Вале.