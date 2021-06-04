Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт

, 4 июня. Российская вакцина "Спутник V" сможет выйти на экспорт на внешние рынки, когда спрос внутри России будет полностью удовлетворен.

Препарат центра им. Гамалеи будет производиться для экспорта за рубеж, когда спрос в России будет полностью удовлетворен. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев РБК.

"По мере того как площадки полностью удовлетворяют внутренний спрос, они также могут поставлять вакцину абсолютно без ущерба для внутреннего спроса на внешние рынки. Мы ожидаем, что это будет уже активно происходить начиная с июня", — сказал он.

Сейчас производство сконцентрировано на создании объемов, которые необходимы для вакцинации населения РФ. Однако мощности каждый месяц возрастают вдвое, и уже сейчас во всех российских регионах препарата хватает.