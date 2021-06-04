Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 06:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:17
Происшествия
Девять человек погибли при аварии с пассажирским поездом в Китае
06:14
Общество
Коронавирус заставил приостановить съемки фильма «Миссия: невыполнима 7»
06:14
Общество
Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости
06:12
Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
06:00
Общество
Крымчане честно рассказали, берут ли они отпуск летом и отдыхают ли на полуострове
05:55
Политика
Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT
05:55
Экономика
Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть
05:53
Общество
Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет
05:53
Общество
МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов
05:52
Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
05:34
Общество
Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России
05:34
Общество
ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки
05:34
Общество
Электронные медкарты начнут внедрять в детские поликлиники Москвы
05:33
Армия
NI сравнил российский корвет проекта 20386 с литеральными кораблями США
05:31
Шоу-бизнес
Лепс рассказал, почему Киркоров не приходит на шоу «Что было дальше?»
05:29
Общество
Корчевников признался в отсутствии чувства вины при расставании с девушками
05:15
Общество
Собянин заявил о создании «города любви» в Москве
05:14
Политика
«Я не получал больших денег»: Протасевич раскрыл свою зарплату в Nexta
05:14
Общество
Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году
05:14
Шоу-бизнес
«Шоу — полный отстой»: певица Слава раскритиковала «никакущих» Тимати и Егора Крида
Все новости
04 июня 06:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:17
Происшествия
Девять человек погибли при аварии с пассажирским поездом в Китае
06:14
Общество
Коронавирус заставил приостановить съемки фильма «Миссия: невыполнима 7»
06:14
Общество
Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости
06:12
Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
06:00
Общество
Крымчане честно рассказали, берут ли они отпуск летом и отдыхают ли на полуострове
05:55
Политика
Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT
05:55
Экономика
Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть
05:53
Общество
Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет
05:53
Общество
МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов
05:52
Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
05:34
Общество
Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России
05:34
Общество
ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки
05:34
Общество
Электронные медкарты начнут внедрять в детские поликлиники Москвы
05:33
Армия
NI сравнил российский корвет проекта 20386 с литеральными кораблями США
05:31
Шоу-бизнес
Лепс рассказал, почему Киркоров не приходит на шоу «Что было дальше?»
05:29
Общество
Корчевников признался в отсутствии чувства вины при расставании с девушками
05:15
Общество
Собянин заявил о создании «города любви» в Москве
05:14
Политика
«Я не получал больших денег»: Протасевич раскрыл свою зарплату в Nexta
05:14
Общество
Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году
05:14
Шоу-бизнес
«Шоу — полный отстой»: певица Слава раскритиковала «никакущих» Тимати и Егора Крида
Все новости

Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт

Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
slovodel.com

, 4 июня. Российская вакцина "Спутник V" сможет выйти на экспорт на внешние рынки, когда спрос внутри России будет полностью удовлетворен.

Препарат центра им. Гамалеи будет производиться для экспорта за рубеж, когда спрос в России будет полностью удовлетворен. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев РБК.

"По мере того как площадки полностью удовлетворяют внутренний спрос, они также могут поставлять вакцину абсолютно без ущерба для внутреннего спроса на внешние рынки. Мы ожидаем, что это будет уже активно происходить начиная с июня", — сказал он.

Сейчас производство сконцентрировано на создании объемов, которые необходимы для вакцинации населения РФ. Однако мощности каждый месяц возрастают вдвое, и уже сейчас во всех российских регионах препарата хватает.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
экспорт рфпи Спутник V
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 50457 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 34119 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 28239 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 25754 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Новая Стратегия нацбезопасности России провозгласила идеологию сбережения народа
Политика 21891 1 июня 2021
Новая Стратегия нацбезопасности России провозгласила идеологию сбережения народа
Рейтинг@Mail.ru