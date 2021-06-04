Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России

Москва, 4 июня. Судебная практика сейчас расценивает аварии с электросамокатами по-разному, потому что отсутствует законодательное определение устройства в качестве транспортного средства.

В каких-то судах электросамокат могут приравнять к мопеду и лишить прав, где-то его не рассматривают как транспортное средство, и суды вынуждены отменять свои решения, рассказал член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов в беседе с РБК.

«Если сталкиваются человек на электросамокате и пешеход, формально получается, что сталкиваются два пешехода. А значит, неизвестно, кто из них виноват, и это не ДТП», — пояснил автоэксперт.

Правил езды на самокатах сейчас не существует, поэтому создается целый правовой парадокс. Пока что водители самокатов приравниваются к пешеходам.

Недавно этот вопрос также поднял координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Он предложил разрешить стоящую перед законодательством проблему при помощи разделения транспорта: легкие самокаты нужно отделить от мощных. Также устройства должны получать обязательный сертификат соответствия.