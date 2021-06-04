ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки

Женева, 4 июня. Число заражений коронавирусом в мире за прошедшие сутки увеличилось на более 471 тысячи случаев и достигла порядка 171, 3 млн инфицированных.

В мире за минувший день выявили 471 828 заболевших COVID-19. Общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 171 292 827 случаев. От последствий болезни в мире скончалась более 3,6 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вечная пандемия может грозить человечеству, если не остановить распространение инфекции в азиатском регионе и Индии, заявил бывший премьер-министр Австралии, председатель Глобального партнерства ООН по санитарии и воде Кевин Радд. По его словам, около четверти всего населения Земли проживают в Индии, где колоссальный уровень заражения коронаврусом. Он призвал правительства всех стран помочь Индии с проведением вакцинации.