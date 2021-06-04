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06:14
Общество
Коронавирус заставил приостановить съемки фильма «Миссия: невыполнима 7»
06:14
Общество
Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости
06:12
Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
06:00
Общество
Крымчане честно рассказали, берут ли они отпуск летом и отдыхают ли на полуострове
05:55
Политика
Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT
05:55
Экономика
Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть
05:53
Общество
Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет
05:53
Общество
МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов
05:52
Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
05:34
Общество
Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России
05:34
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Общество
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NI сравнил российский корвет проекта 20386 с литеральными кораблями США

Армия
NI сравнил российский корвет проекта 20386 с литеральными кораблями США
wikipedia.org

Вашингтон, 4 июня. Обозреватель National Interest Себастьян Роблин сравнил российский корвет проекта 20386 «Меркурий» с литеральными кораблями ВМС США Littoral Combat Ship (LCS).

В апреле судостроительный завод «Северная верфь» в Петербурге спустил на воду корвет проекта 20386 «Меркурий». Корабль-невидимка предназначен для противолодочной борьбы, противовоздушной обороны и борьбы с надводными силами. Это малозаметный, но большой прибрежный корвет с модульными системами управления, сложной гибридной силовой установкой и высокой степенью автоматизации, сообщает NI.

Согласно проекту, 109-метровый корабль будет иметь 100-миллиметровую универсальную пушку А-190 со скоростью 80 выстрелов в минуту и ​​расположенную в центральной надстройке систему вертикального пуска для ракет сверхзвуковой противокорабельной системой «Калибр».

На носу разместится зенитный ракетный комплекс «Редут» с 16 ячейками (морская версия С-350) Две шестиствольные 30-миллиметровые пушки Гатлинга АК-630М на корме корабля призваны обеспечить близкую защиту.

Две 324-миллиметровые четырехтактные торпедные установки «Пакет-НК» в бортах корвета способны поражать подводные лодки и перехватывать приближающиеся торпеды. В корпусе предусмотрен ангар для противолодочного вертолета Ка-28, доступ в который обеспечивает гидравлический лифт.

Незаметность корабля обеспечивается за счет использования композитных материалов встраивания оружия и оборудования в прорези в корпусе. «Меркурий» также оснастят интегрированными цифровыми системами с открытой архитектурой и улучшенной автоматизацией, что позволит сократить экипаж со 100 до 80 человек. Приводить корабль в движение будут две оптимизированные газовые турбины Saturn 90FR для скоростного хода в сочетании с двумя маломощными электродвигателями Anzipod.

Тем не менее, эксперты выделяют ряд недостатков «Меркурия», в том числе неудачное размещение некоторого оборудования и перегруженность инновациями. Обозреватель NI отмечает, что официально проект 20386 стоил 29 миллиардов рублей, что сопоставимо со стоимостью фрегата класса «Адмирал Горсков». Реальная цена корвета, по слухам, достигает 40 миллиардов рублей, отмечает автор материала. Тем не менее проект «Меркурий» имеет ряд преимущество перед LCS, уточняет эксперт.

Ранее сообщалось, что новейший корвет проекта 20380 «Ретивый» в 2021 году закончит госиспытания и будет включен в состав Черноморской флотилии РФ. Корабль получил новую систему радиолокаторов, усовершенствованное вооружение.

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вооружение флот проект 20386
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