Лепс рассказал, почему Киркоров не приходит на шоу «Что было дальше?»

Москва, 4 июня. Король поп-сцены Филипп Киркоров побаивается провокационного шоу «Что было дальше?» (ЧБД), сообщил его коллега и друг Григорий Лепс.

Выходящая на YouTube программа славится провокационными выходками ведущих, которые всеми силами стараются смутить и вывести из равновесия гостя. Однако экстравагантное поведение молодежи не испугало представителя старой гвардии артистов Григория Лепса. Музыканту даже удалось несколько раз поставить на место юмористов.

На шоу певец пришел с подарками: комикам он преподнес консервы и соленую рыбу собственной торговой марки. Один из ведущих Эмир Кашоков заметил, что куда более ценные подарки Лепс вручал своему другу Киркорову.

«Я сегодня прочитал новость — Лепс подарил Киркорову браслет за миллион. А нам — вот», — показал на банку с томатами шоумен.

Его соведущий Алексей Щербаков подхватил шутку, отметив, что «Филипп — нормальный парень», и попросил Лепса пригласить музыканта к ним на шоу. В ответ артист признался, что Киркоров сознательно не спешит появляться в студии ЧБД.

«Я уже передал, но он как-то не очень... Думает. Наверное, побаивается», — заявил Лепс.

Ранее на этой недели Киркоров рассказал, что обладает еще одной профессией на своей странице в соцсетях. Помимо основной работы он занимается дрессировкой собак. Пошутить музыкант решил в Instagram, опубликовав фото, на котором он держит пуделя.