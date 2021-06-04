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Общество
Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости
06:12
Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
06:03
Происшествия
Девять человек погибли при аварии с пассажирским поездом в Китае
06:00
Общество
Крымчане честно рассказали, берут ли они отпуск летом и отдыхают ли на полуострове
05:55
Политика
Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT
05:55
Экономика
Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть
05:53
Общество
Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет
05:53
Общество
МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов
05:52
Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
05:34
Общество
Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России
05:34
Общество
ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки
05:34
Общество
Электронные медкарты начнут внедрять в детские поликлиники Москвы
05:33
Армия
NI сравнил российский корвет проекта 20386 с литеральными кораблями США
05:31
Шоу-бизнес
Лепс рассказал, почему Киркоров не приходит на шоу «Что было дальше?»
05:29
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Корчевников признался в отсутствии чувства вины при расставании с девушками
05:15
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«Я не получал больших денег»: Протасевич раскрыл свою зарплату в Nexta

Политика
«Я не получал больших денег»: Протасевич раскрыл свою зарплату в Nexta
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Минск, 4 июня. Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta прокомментировал слитые в Сеть расписки, на которых была видна его зарплата.

Во время эфира программы на телеканале «Марков. Ничего личного» белорусский блогер-экстремист рассказал, что у него была зарплата, на которую можно жить. Однако это не была «заоблачная» сумма.

«Я не получал больших денег. Если говорить о расписках, которые попали и в Сеть, и на телевидение, то это то, что я получал в этом году. То есть, 1250 евро в месяц для Литвы — это то же самое, что, живя в Минске, я бы получал 1250 рублей. Это деньги, на которые можно жить, но это абсолютно не заоблачная сумма. Получать 1250 рублей в Минске — это обычная такая стандартная зарплата», — подчеркнул экс-главред.

Ранее Протасевич заявил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская содержится в Литве за счет налогоплательщиков.

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Все новости / Политика / «Я не получал больших денег»: Протасевич раскрыл свою зарплату в Nexta
марков nexta протасевич онт
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