«Я не получал больших денег»: Протасевич раскрыл свою зарплату в Nexta

Минск, 4 июня. Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta прокомментировал слитые в Сеть расписки, на которых была видна его зарплата.

Во время эфира программы на телеканале «Марков. Ничего личного» белорусский блогер-экстремист рассказал, что у него была зарплата, на которую можно жить. Однако это не была «заоблачная» сумма.

«Я не получал больших денег. Если говорить о расписках, которые попали и в Сеть, и на телевидение, то это то, что я получал в этом году. То есть, 1250 евро в месяц для Литвы — это то же самое, что, живя в Минске, я бы получал 1250 рублей. Это деньги, на которые можно жить, но это абсолютно не заоблачная сумма. Получать 1250 рублей в Минске — это обычная такая стандартная зарплата», — подчеркнул экс-главред.

Ранее Протасевич заявил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская содержится в Литве за счет налогоплательщиков.