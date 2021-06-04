«Шоу — полный отстой»: певица Слава раскритиковала «никакущих» Тимати и Егора Крида

Москва, 4 июня. Дочь певицы Славы Александра Морозова мечтала попасть в шоу «Холостяк» ради своего кумира Егора Крида.

Ранее завершился очередной сезон шоу «Холостяк»: рэпер Тимати отдал свое сердце Екатерине Сафаровой. Как выяснилось, участницей программы была бы не против стать 22-летняя Саша Морозова. Правда, она мечтала подобраться к предыдущему «холостяку» — Егору Криду.

«Мне нравится Егор Крид! — сообщила Саша на съемках YouTube-шоу «ДаДа-НетНет». — Но участвовать в «Холостяке» я бы все-таки не смогла — заплакала бы и убежала».

Знаменитая мама выбор своей дочери не одобряет. По ее мнению, оба музыканта не достойны Саши.

«Мне оба не нравятся! — заявила Слава. — В сексуальном плане, мне кажется, они вообще никакущие! Я это знаю просто! Я чувствую мужчин».

Все же шоу «Холостяк» она считает лишь способом пропиариться как самим девочкам, так и «жениху».

«Вообще конечно шоу — полный отстой, но Сашке нравится», — резюмировала певица.

В начале Александра представила поклонникам свой новый трек «Мой ми». Мнения фолловеров в Instagram разделились: одни поддержали молодую исполнительницу, другие жестко раскритиковали. Звездная родительница тут же вступилась за дочку, обругав поклонников за «гадкие» слова в адрес Саши. Певица Слава попросила всех критиков уйти с ее страницы в соцсети.

На пост Славы отреагировала ее старшая коллега Лолита Милявская. Она призвала не «подкармливать больных людей» ненужными эмоциями. Певица Анна Седокова заявила, что Саша Морозова и ее мама — лучшие девчонки.