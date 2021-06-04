Корчевников признался в отсутствии чувства вины при расставании с девушками

Москва, 4 июня. Российский телеведущий Борис Корчевников заявил режиссеру Дмитрию Астрахану, что никогда не испытывал чувства вины во время расставаний с девушками.

Астрахан стал героем нового выпуска передачи "Судьба человека" с Корчевниковым на канале "Россия-1". Разговор зашел о его разводе с актрисой Ольгой Беляевой.

"У мужчины всегда должно быть чувство вины, когда он расстается", — заметил режиссер.

Корчевников не согласился с Астраханом. Он озвучил свою точку зрения.

"Я расставался с девушками, но у меня чувства вины не было!" — подчеркнул телеведущий.

Такая позиция, по мнению режиссера, не характера для порядочного мужчины. Астрахан посоветовал Корчевникову изменить свои взгляды на сей счет.

Борис Корчевников недавно рассказал о своей бывшей жене. Его свадьба с Анной-Сесиль Свердловой прошла тайно. Супруги прожили вместе восемь лет. Об их разрыве тоже мало кто знал. После развода телеведущий предпочитает не заводить серьезных отношений, хотя и мечтает о создании крепкой семьи.