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06:14
Общество
Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости
06:12
Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
06:03
Происшествия
Девять человек погибли при аварии с пассажирским поездом в Китае
06:00
Общество
Крымчане честно рассказали, берут ли они отпуск летом и отдыхают ли на полуострове
05:55
Политика
Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT
05:55
Экономика
Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть
05:53
Общество
Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет
05:53
Общество
МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов
05:52
Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
05:34
Общество
Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России
05:34
Общество
ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки
05:34
Общество
Электронные медкарты начнут внедрять в детские поликлиники Москвы
05:33
Армия
NI сравнил российский корвет проекта 20386 с литеральными кораблями США
05:31
Шоу-бизнес
Лепс рассказал, почему Киркоров не приходит на шоу «Что было дальше?»
05:29
Общество
Корчевников признался в отсутствии чувства вины при расставании с девушками
05:15
Общество
Собянин заявил о создании «города любви» в Москве
05:14
Политика
«Я не получал больших денег»: Протасевич раскрыл свою зарплату в Nexta
05:14
Общество
Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году
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Площадь лесных пожаров в России удвоилась за последние сутки

Происшествия
Площадь лесных пожаров в России удвоилась за последние сутки
pixabay.com  /  skeeze

Москва, 4 июня. На утро четверга в стране ликвидировано 62 лесных пожара на площади 1130 га, остаются действовать 77 лесных пожаров на площади 15 178 га, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Огнем остаются охвачены лесные массивы Красноярского края — 14 пожаров на площади 10 226 га (+6321 га за прошедшие сутки), Республики Саха (Якутия) — 14 пожаров на площади 2014 (+975 га), Камчатского края — один на площади 1000 га (+550 га).

Также пожары зафиксированы в Иркутской — 328 га и Новосибирской — 277 га областях. Менее 100 га леса горят в Архангельской и Свердловской областях, Республике Тыве и Хабаровском крае. Меньше всего пожаров в Тыве (4 га) и Республике Алтай (3 га).

На тушении задействованы свыше 3 тыс. человек, 474 единицы техники, 74 воздушных судна на мониторинге и еще 29 на тушении. В Тюменской области задействованы летчики-наблюдатели и 296 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана», в Якутии — 28 авиапожарных.

Ранее тульские спасатели вытащили из огня инвалида. Пожар вспыхнул на улице Беклемищева на втором этаже многоквартирного дома.

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Все новости / Происшествия / Площадь лесных пожаров в России удвоилась за последние сутки
пожар происшествие огонь
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