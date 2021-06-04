Площадь лесных пожаров в России удвоилась за последние сутки

Москва, 4 июня. На утро четверга в стране ликвидировано 62 лесных пожара на площади 1130 га, остаются действовать 77 лесных пожаров на площади 15 178 га, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Огнем остаются охвачены лесные массивы Красноярского края — 14 пожаров на площади 10 226 га (+6321 га за прошедшие сутки), Республики Саха (Якутия) — 14 пожаров на площади 2014 (+975 га), Камчатского края — один на площади 1000 га (+550 га).

Также пожары зафиксированы в Иркутской — 328 га и Новосибирской — 277 га областях. Менее 100 га леса горят в Архангельской и Свердловской областях, Республике Тыве и Хабаровском крае. Меньше всего пожаров в Тыве (4 га) и Республике Алтай (3 га).

На тушении задействованы свыше 3 тыс. человек, 474 единицы техники, 74 воздушных судна на мониторинге и еще 29 на тушении. В Тюменской области задействованы летчики-наблюдатели и 296 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана», в Якутии — 28 авиапожарных.

Ранее тульские спасатели вытащили из огня инвалида. Пожар вспыхнул на улице Беклемищева на втором этаже многоквартирного дома.