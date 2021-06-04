Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году

Санкт-Петербург, 4 июня. Новогодние каникулы в 2022 году продлятся десять дней.

Они продлятся в течение периода с 31 декабря этого года по 9 января 2022 года. Этой информацией на Петербургском международном экономическом форуме поделился министр труда и социальной защиты России Антон Котяков во время интервью ТАСС.

Он отметил, что в следующем году 31 декабря выпадает на субботу. Это становится причиной того, что эта дата априори будет нерабочей.

Ранее сообщалось, что только половина жителей Санкт-Петербурга соблюдает масочный режим. Этой информацией поделился комитет по промышленной политике.