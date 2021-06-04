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04 июня 06:17
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новостей
06:14
Общество
Коронавирус заставил приостановить съемки фильма «Миссия: невыполнима 7»
06:14
Общество
Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости
06:12
Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
06:03
Происшествия
Девять человек погибли при аварии с пассажирским поездом в Китае
06:00
Общество
Крымчане честно рассказали, берут ли они отпуск летом и отдыхают ли на полуострове
05:55
Политика
Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT
05:55
Экономика
Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть
05:53
Общество
Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет
05:53
Общество
МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов
05:52
Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
05:34
Общество
Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России
05:34
Общество
ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки
05:34
Общество
Электронные медкарты начнут внедрять в детские поликлиники Москвы
05:33
Армия
NI сравнил российский корвет проекта 20386 с литеральными кораблями США
05:31
Шоу-бизнес
Лепс рассказал, почему Киркоров не приходит на шоу «Что было дальше?»
05:29
Общество
Корчевников признался в отсутствии чувства вины при расставании с девушками
05:15
Общество
Собянин заявил о создании «города любви» в Москве
05:14
Политика
«Я не получал больших денег»: Протасевич раскрыл свою зарплату в Nexta
05:14
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Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Крестников

Санкт-Петербург, 4 июня. Новогодние каникулы в 2022 году продлятся десять дней.

Они продлятся в течение периода с 31 декабря этого года по 9 января 2022 года. Этой информацией на Петербургском международном экономическом форуме поделился министр труда и социальной защиты России Антон Котяков во время интервью ТАСС.

Он отметил, что в следующем году 31 декабря выпадает на субботу. Это становится причиной того, что эта дата априори будет нерабочей.

Ранее сообщалось, что только половина жителей Санкт-Петербурга соблюдает масочный режим. Этой информацией поделился комитет по промышленной политике.

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Все новости / Общество / Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году
россия новый год выходные каникулы
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