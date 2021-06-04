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Общество
Коронавирус заставил приостановить съемки фильма «Миссия: невыполнима 7»
06:14
Общество
Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости
06:12
Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
06:03
Происшествия
Девять человек погибли при аварии с пассажирским поездом в Китае
06:00
Общество
Крымчане честно рассказали, берут ли они отпуск летом и отдыхают ли на полуострове
05:55
Политика
Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT
05:55
Экономика
Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть
05:53
Общество
Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет
05:53
Общество
МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов
05:52
Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
05:34
Общество
Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России
05:34
Общество
ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки
05:34
Общество
Электронные медкарты начнут внедрять в детские поликлиники Москвы
05:33
Армия
NI сравнил российский корвет проекта 20386 с литеральными кораблями США
05:31
Шоу-бизнес
Лепс рассказал, почему Киркоров не приходит на шоу «Что было дальше?»
05:29
Общество
Корчевников признался в отсутствии чувства вины при расставании с девушками
05:15
Общество
Собянин заявил о создании «города любви» в Москве
05:14
Политика
«Я не получал больших денег»: Протасевич раскрыл свою зарплату в Nexta
05:14
Общество
Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году
05:14
Шоу-бизнес
«Шоу — полный отстой»: певица Слава раскритиковала «никакущих» Тимати и Егора Крида
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Титов прокомментировал арест директора санатория «Знание» в Краснодарском крае

Общество
Титов прокомментировал арест директора санатория «Знание» в Краснодарском крае
Пресс-служба университета «Синергия»

Санкт-Петербург, 4 июня. Уполномоченный при президенте РФ по защите предпринимателей Борис Титов прокомментировал дело директора санатория «Знание» Дмитрия Богданова.

Богданова подозревают в злоупотреблении полномочиями. Дело связано с его участием в ликвидационной комиссии общества «Знание». Директор санатория был арестован, так как суд решил, что, оставаясь на свободе, Богданов может скрыться от следствия.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ситуацию с делом директора санатория оценил Борис Титов. Бизнес-омбудсмен отметил, что уже знаком с ситуацией, хотя конкретного обращения не получал.

«Никакого конкретного обращения к нам не было, но мы считаем, что руководство крупным санаторием или домом отдыха является предпринимательской деятельностью. Соответственно, здесь должны применяться те законы, которые с этим связаны. Статья 108 УПК РФ запрещает взятие под стражу предпринимателей», — сообщил порталу «Экономика сегодня» Титов.

В аппарате бизнес-омбудсмена считают арест предпринимателя избыточной мерой.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил снять ограничения по видам деятельности для самозанятых граждан в РФ и призвал разрешить им уплату взносов в Фонд социального страхования. В настоящее время самозанятые не могут реализовать товары, подлежащие маркировке, перепродавать товары, осуществлять медицинскую деятельность и перевозки пассажиров и багажа в легковом такси.

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Все новости / Общество / Титов прокомментировал арест директора санатория «Знание» в Краснодарском крае
титов бизнес краснодарский край
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