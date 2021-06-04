Титов прокомментировал арест директора санатория «Знание» в Краснодарском крае

Санкт-Петербург, 4 июня. Уполномоченный при президенте РФ по защите предпринимателей Борис Титов прокомментировал дело директора санатория «Знание» Дмитрия Богданова.

Богданова подозревают в злоупотреблении полномочиями. Дело связано с его участием в ликвидационной комиссии общества «Знание». Директор санатория был арестован, так как суд решил, что, оставаясь на свободе, Богданов может скрыться от следствия.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ситуацию с делом директора санатория оценил Борис Титов. Бизнес-омбудсмен отметил, что уже знаком с ситуацией, хотя конкретного обращения не получал.

«Никакого конкретного обращения к нам не было, но мы считаем, что руководство крупным санаторием или домом отдыха является предпринимательской деятельностью. Соответственно, здесь должны применяться те законы, которые с этим связаны. Статья 108 УПК РФ запрещает взятие под стражу предпринимателей», — сообщил порталу «Экономика сегодня» Титов.

В аппарате бизнес-омбудсмена считают арест предпринимателя избыточной мерой.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил снять ограничения по видам деятельности для самозанятых граждан в РФ и призвал разрешить им уплату взносов в Фонд социального страхования. В настоящее время самозанятые не могут реализовать товары, подлежащие маркировке, перепродавать товары, осуществлять медицинскую деятельность и перевозки пассажиров и багажа в легковом такси.