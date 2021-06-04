Новый автомобильный мост через Лену возведут в Якутии

Якутск, 4 июня. Глава республики Саха Айсен Николаев рассказал, что в ближайшем будущем будет возведен новый автомобильный мост через реку Лена.

Николаев поделился этой информацией во время разговора с журналистом «Политики Сегодня», который состоялся на Петербургском международном экономическом форуме. Глава республики сообщил, что начало стройки объекта планируется в этом году, а завершение возведения моста должно произойти в 2024 или 2025 году.

Ранее сообщалось о начале работы конституционного совета республики при парламенте Якутии. На его плечи лягут функции конституционного суда региона.