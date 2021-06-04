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Общество
Коронавирус заставил приостановить съемки фильма «Миссия: невыполнима 7»
06:14
Общество
Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости
06:12
Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
06:03
Происшествия
Девять человек погибли при аварии с пассажирским поездом в Китае
06:00
Общество
Крымчане честно рассказали, берут ли они отпуск летом и отдыхают ли на полуострове
05:55
Политика
Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT
05:55
Экономика
Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть
05:53
Общество
Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет
05:53
Общество
МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов
05:52
Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
05:34
Общество
Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России
05:34
Общество
ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки
05:34
Общество
Электронные медкарты начнут внедрять в детские поликлиники Москвы
05:33
Армия
NI сравнил российский корвет проекта 20386 с литеральными кораблями США
05:31
Шоу-бизнес
Лепс рассказал, почему Киркоров не приходит на шоу «Что было дальше?»
05:29
Общество
Корчевников признался в отсутствии чувства вины при расставании с девушками
05:15
Общество
Собянин заявил о создании «города любви» в Москве
05:14
Политика
«Я не получал больших денег»: Протасевич раскрыл свою зарплату в Nexta
05:14
Общество
Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году
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Нутрициолог рассказал об опасности обезвоживания во время бега

Общество
Нутрициолог рассказал об опасности обезвоживания во время бега
pixabay.com

Москва, 4 июня. Бег может стать опасным занятием, если во время него не соблюдать питьевой режим.

Во время бега обязательно нужно потреблять достаточное количество воды. Это связано с тем, что в процессе организм теряет натрий, фосфор, хлор, калий и магний. Об этом рассказал фитнес-тренер, нутрициолог Виктор Круцких «Радио-1».

«Электролиты участвуют в очень многих функциях организма, в том числе регулируют кровяное давление, пульс, уменьшают вязкость крови, дают определенную выносливость», — сказал эксперт.

На дистанцию от одного до трех километров хватит пол-литра или литра воды. В начале забега выпить 100–200 миллилитров и во время бега делать по глотку каждые десять минут. При забеге на пять километров, нужно пить уже от одного от одного до трех литров воды.

«Последствия нарушения питьевого режима могут быть от легких, таких как тошнота, запор, диарея, понижение уровня сахара в крови, вплоть до очень серьезных проблем», — добавил Круцких.

Помимо этого кровь может стать более вязкой, нагрузка на сердце увеличивается, затрудняется дыхание и начинаются судороги. Минеральная вода лучше всего помогает восстанавливать запас электролитов и микроэлементов.

Ранее директор PushkinRun объяснил, как заставить себя бегать. В преодолении себя есть радость, это тоже вариант мотивации. Многие люди бегают, чтобы доказать самим себе свои способности, это приносит им счастье.

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Все новости / Общество / Нутрициолог рассказал об опасности обезвоживания во время бега
бег организм обезвоживание
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