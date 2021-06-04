Нутрициолог рассказал об опасности обезвоживания во время бега

Москва, 4 июня. Бег может стать опасным занятием, если во время него не соблюдать питьевой режим.

Во время бега обязательно нужно потреблять достаточное количество воды. Это связано с тем, что в процессе организм теряет натрий, фосфор, хлор, калий и магний. Об этом рассказал фитнес-тренер, нутрициолог Виктор Круцких «Радио-1».

«Электролиты участвуют в очень многих функциях организма, в том числе регулируют кровяное давление, пульс, уменьшают вязкость крови, дают определенную выносливость», — сказал эксперт.

На дистанцию от одного до трех километров хватит пол-литра или литра воды. В начале забега выпить 100–200 миллилитров и во время бега делать по глотку каждые десять минут. При забеге на пять километров, нужно пить уже от одного от одного до трех литров воды.

«Последствия нарушения питьевого режима могут быть от легких, таких как тошнота, запор, диарея, понижение уровня сахара в крови, вплоть до очень серьезных проблем», — добавил Круцких.

Помимо этого кровь может стать более вязкой, нагрузка на сердце увеличивается, затрудняется дыхание и начинаются судороги. Минеральная вода лучше всего помогает восстанавливать запас электролитов и микроэлементов.

Ранее директор PushkinRun объяснил, как заставить себя бегать. В преодолении себя есть радость, это тоже вариант мотивации. Многие люди бегают, чтобы доказать самим себе свои способности, это приносит им счастье.