«Стал дойной коровой»: Протасевич описал судьбу Telegram-канала Nexta

Минск, 4 июня. Блогер-экстремист Роман Протасевич заявил, что глава фонда «Белорусский дом в Варшаве» Алесь Зарембюк использует Telegram-канал Nexta в своих личных интересах.

В ходе интервью для журналиста телеканала ОНТ Марата Маркова бывший редактор раскрыл, что «Белорусский дом в Варшаве» получил в свое распоряжение элитный коттедж с охраной и конференц-залами. Его туда не пустили, а в некоторые комнаты доступ закрыт вообще всем, что странно для «белорусско-эмигрантской организации».

«Зарембюк (глава фонда. — Прим. ФАН.), как я понимаю, стал использовать Степана (Путило, основателя Nexta. — Прим. ФАН.) как дойную корову, в том числе и для своих интересов», — отметил Роман Протасевич.

Он добавил, что в результате этого начались встречи с польским правительством. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий даже посещал редакцию Nexta, причем до того как случились протесты в Белоруссии.

Ранее украинский политолог Алексей Журавко заявил, что не поверил плачу Протасевича. По его словам, слезы экс-главреда — это бессилие и злоба загнанной крысы.