Apple представит 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro 7 июня

Вашингтон, 4 июня. Компания Apple анонсирует на WWDC 2021 новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro. Всемирная конференция производителей состоится 7 июня.

Apple также представит на конференции iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 и tvOS 15. Аналитик Дэниэл Айвс утверждает, что американская корпорация готовится к анонсу 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro. Базой для новинок выступит чип Apple M1X или M2.

Сообщается, что есть вероятность отказа от сенсорной панели Touch Bar. Ожидается, что 14-дюймовый MacBook Pro заменит 13-дюймовую версию. Новые «прошки» будут иметь порты HDMI и USB-C и слот для SD-карт.

Ранее сообщалось, что выход новой версии наушников Apple AirPods должен был состояться 18 мая. Имелась информация, что для новой версии девайса создатели изменили дизайн и кейс для наушников.