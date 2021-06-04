Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 06:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:14
Общество
Коронавирус заставил приостановить съемки фильма «Миссия: невыполнима 7»
06:14
Общество
Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости
06:12
Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
06:03
Происшествия
Девять человек погибли при аварии с пассажирским поездом в Китае
06:00
Общество
Крымчане честно рассказали, берут ли они отпуск летом и отдыхают ли на полуострове
05:55
Политика
Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT
05:55
Экономика
Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть
05:53
Общество
Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет
05:53
Общество
МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов
05:52
Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
05:34
Общество
Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России
05:34
Общество
ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки
05:34
Общество
Электронные медкарты начнут внедрять в детские поликлиники Москвы
05:33
Армия
NI сравнил российский корвет проекта 20386 с литеральными кораблями США
05:31
Шоу-бизнес
Лепс рассказал, почему Киркоров не приходит на шоу «Что было дальше?»
05:29
Общество
Корчевников признался в отсутствии чувства вины при расставании с девушками
05:15
Общество
Собянин заявил о создании «города любви» в Москве
05:14
Политика
«Я не получал больших денег»: Протасевич раскрыл свою зарплату в Nexta
05:14
Общество
Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году
05:14
Шоу-бизнес
«Шоу — полный отстой»: певица Слава раскритиковала «никакущих» Тимати и Егора Крида
Все новости
04 июня 06:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:14
Общество
Коронавирус заставил приостановить съемки фильма «Миссия: невыполнима 7»
06:14
Общество
Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости
06:12
Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
06:03
Происшествия
Девять человек погибли при аварии с пассажирским поездом в Китае
06:00
Общество
Крымчане честно рассказали, берут ли они отпуск летом и отдыхают ли на полуострове
05:55
Политика
Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT
05:55
Экономика
Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть
05:53
Общество
Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет
05:53
Общество
МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов
05:52
Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
05:34
Общество
Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России
05:34
Общество
ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки
05:34
Общество
Электронные медкарты начнут внедрять в детские поликлиники Москвы
05:33
Армия
NI сравнил российский корвет проекта 20386 с литеральными кораблями США
05:31
Шоу-бизнес
Лепс рассказал, почему Киркоров не приходит на шоу «Что было дальше?»
05:29
Общество
Корчевников признался в отсутствии чувства вины при расставании с девушками
05:15
Общество
Собянин заявил о создании «города любви» в Москве
05:14
Политика
«Я не получал больших денег»: Протасевич раскрыл свою зарплату в Nexta
05:14
Общество
Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году
05:14
Шоу-бизнес
«Шоу — полный отстой»: певица Слава раскритиковала «никакущих» Тимати и Егора Крида
Все новости

Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером

Происшествия
Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером
pxhere.com

Магнитогорск, 4 июня. Пожилой мужчина грубо нарушил правила дорожного движения, но хотел свалить всю вину на мотоциклиста.

Авария с участием «Лады» и мотоцикла произошла на шоссе Западном. 64-летний водитель отечественной «девятки» начал маневр на регулируемом перекрестке, не предоставив преимущество мотоциклисту, который следовал по встречной полосе. В результате происшествия 41-летний мужчина, который был за рулем двухколесного транспорта получил серьезные травмы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что виновник аварии имеет при себе водительское удостоверение брата. Документы на его имя «просрочены», а пенсионер не смог пересдать теоретический экзамен. Также выяснилось, что пожилой водитель слабо видит и за рулем должен был быть в очках.

Пенсионер попал на скамью подсудимых. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью — ч. 1 ст. 264 УК РФ. Свою вину он отрицает, якобы ДТП произошло по вине водителя мотоцикла, который превысил допустимую скорость движения, двигался на красный или желтый сигнал светофора.

Водителю назначено наказание в виде ограничения свободы на один год. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года десять месяцев.

Ранее сообщалось, что в подмосковном ДТП по вине пьяного гражданина Армении погибли два человека.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером
дтп авария магнитогорск
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 50457 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 34119 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 28239 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 25754 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Новая Стратегия нацбезопасности России провозгласила идеологию сбережения народа
Политика 21891 1 июня 2021
Новая Стратегия нацбезопасности России провозгласила идеологию сбережения народа
Рейтинг@Mail.ru