Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером

Магнитогорск, 4 июня. Пожилой мужчина грубо нарушил правила дорожного движения, но хотел свалить всю вину на мотоциклиста.

Авария с участием «Лады» и мотоцикла произошла на шоссе Западном. 64-летний водитель отечественной «девятки» начал маневр на регулируемом перекрестке, не предоставив преимущество мотоциклисту, который следовал по встречной полосе. В результате происшествия 41-летний мужчина, который был за рулем двухколесного транспорта получил серьезные травмы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что виновник аварии имеет при себе водительское удостоверение брата. Документы на его имя «просрочены», а пенсионер не смог пересдать теоретический экзамен. Также выяснилось, что пожилой водитель слабо видит и за рулем должен был быть в очках.

Пенсионер попал на скамью подсудимых. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью — ч. 1 ст. 264 УК РФ. Свою вину он отрицает, якобы ДТП произошло по вине водителя мотоцикла, который превысил допустимую скорость движения, двигался на красный или желтый сигнал светофора.

Водителю назначено наказание в виде ограничения свободы на один год. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года десять месяцев.

Ранее сообщалось, что в подмосковном ДТП по вине пьяного гражданина Армении погибли два человека.