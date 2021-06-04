Ford готовит электрокроссовер на платформе Volkswagen

Москва, 4 июня. Американский автопроизводитель Ford разрабатывает новый электрический кроссовер, который станет аналогом внедорожника Volkswagen ID.4

Электрокар Ford будет базироваться на инновационной платформе MEB от компании Volkswagen. Новинка получила новые шасси, силовые агрегаты и высокоэффективные аккумуляторные батареи, как у Volkswagen ID.4.

Будущий электрический Ford будет представлен с квадратными формами кузова. Салон, по предварительной информации, оснастят широким мультимедийным сенсорным экраном информационно-развлекательного комплекса. Похожий использовался в кросс-купе Ford Evos, которое дебютировало в марте текущего года в Китае.

Официальная презентация новинки состоится в 2022 году. В продаже на европейском рынке электрокар появится в 2023 году.

Ранее сообщалось, что американцы активно скупают новый Ford F-150 Lightning.