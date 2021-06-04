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Нутрициолог рассказал об опасности обезвоживания во время бега
04:46
Общество
Смольный заявил о соблюдении масочного режима только половиной петербуржцев
04:45
Политика
«Стал дойной коровой»: Протасевич описал судьбу Telegram-канала Nexta
04:44
Технологии
Apple представит 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro 7 июня
04:44
Происшествия
Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером
04:33
Технологии
Ford готовит электрокроссовер на платформе Volkswagen
04:30
Экономика
Хуснуллин назвал причины увеличения цен на жилье в России
04:18
Общество
Диетолог назвал ключевой принцип всех рецептов похудения
04:12
Шоу-бизнес
«Срамота!»: странный костюм Валерии насмешил Ивана Урганта
04:06
Общество
Рогозин рассказал свой любимый анекдот на космическую тему
04:06
Общество
Гарри и Меган «обязательно» пригласят на платиновый юбилей королевы Елизаветы
04:03
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности гидравлики
04:00
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Рогозин попросит главу NASA убедить Байдена угомонить сторонников санкций
04:00
Общество
Первый российский нейромобиль уже создан в Нижегородском университете
03:59
Общество
Юрист заявил об ответственности банков за поиск мошенников
03:59
Общество
Жителям Ленобласти пообещали жару до 30 градусов на выходные
03:59
Экономика
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
03:59
Общество
Беспилотную электролодку успешно протестировали на каналах Амстердама
03:43
Общество
Новый налог на недвижимость для некоторых россиян предложили ввести в ГД
03:40
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых черноморского побережья
Все новости

Ford готовит электрокроссовер на платформе Volkswagen

Технологии
Ford готовит электрокроссовер на платформе Volkswagen
newsroom.vw.com  /  Volkswagen Group

Москва, 4 июня. Американский автопроизводитель Ford разрабатывает новый электрический кроссовер, который станет аналогом внедорожника Volkswagen ID.4

Электрокар Ford будет базироваться на инновационной платформе MEB от компании Volkswagen. Новинка получила новые шасси, силовые агрегаты и высокоэффективные аккумуляторные батареи, как у Volkswagen ID.4.

Будущий электрический Ford будет представлен с квадратными формами кузова. Салон, по предварительной информации, оснастят широким мультимедийным сенсорным экраном информационно-развлекательного комплекса. Похожий использовался в кросс-купе Ford Evos, которое дебютировало в марте текущего года в Китае.

Официальная презентация новинки состоится в 2022 году. В продаже на европейском рынке электрокар появится в 2023 году.

Ранее сообщалось, что американцы активно скупают новый Ford F-150 Lightning.

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ford volkswagen авто
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