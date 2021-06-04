Хуснуллин назвал причины увеличения цен на жилье в России

Москва, 4 июня. Регулирование в экономике может негативно отразиться на других проектах, так что в корректировку цен на рынке жилья лучше не вмешиваться.

В 2020 году на повышение цен на жилье повлияла пандемия коронавируса, из-за которой происходили срывы поставок материалов и остановки строек. Еще одной причиной роста цен на квартиры стала нехватка трудовых ресурсов, так как из страны выехало более 1 млн мигрантов. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, информируют «Известия».

Новой мировой тенденцией в 2021 году стало подорожание стройматериалов, что также привело к росту цен на жилье. Доля льготной ипотеки в причинах роста цен составила пять процентов. Премьер отметил, что на рост цен повлияла нехватка предложений после перехода на эскроу-счета в середине 2019 года.

Аналитики прогнозируют уменьшение спроса на жилье в Санкт-Петербурге на четверть или даже треть. На это может повлиять отмена льготной ипотеки. По мнению экспертов, вскоре после этого падение станет компенсироваться совокупным ростом спроса на рынке вторичной недвижимости Петербурга.