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04:45
Политика
«Стал дойной коровой»: Протасевич описал судьбу Telegram-канала Nexta
04:44
Технологии
Apple представит 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro 7 июня
04:44
Происшествия
Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером
04:33
Технологии
Ford готовит электрокроссовер на платформе Volkswagen
04:30
Экономика
Хуснуллин назвал причины увеличения цен на жилье в России
04:18
Общество
Диетолог назвал ключевой принцип всех рецептов похудения
04:12
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«Срамота!»: странный костюм Валерии насмешил Ивана Урганта
04:06
Общество
Рогозин рассказал свой любимый анекдот на космическую тему
04:06
Общество
Гарри и Меган «обязательно» пригласят на платиновый юбилей королевы Елизаветы
04:03
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности гидравлики
04:00
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Рогозин попросит главу NASA убедить Байдена угомонить сторонников санкций
04:00
Общество
Первый российский нейромобиль уже создан в Нижегородском университете
03:59
Общество
Юрист заявил об ответственности банков за поиск мошенников
03:59
Общество
Жителям Ленобласти пообещали жару до 30 градусов на выходные
03:59
Экономика
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
03:59
Общество
Беспилотную электролодку успешно протестировали на каналах Амстердама
03:43
Общество
Новый налог на недвижимость для некоторых россиян предложили ввести в ГД
03:40
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых черноморского побережья
03:30
Общество
4 июня во всем мире проходит День невинных детей — жертв агрессии
03:23
Экономика
Новак: рост цен на бензин в России в пределах инфляции
Все новости

Хуснуллин назвал причины увеличения цен на жилье в России

Экономика
Хуснуллин назвал причины увеличения цен на жилье в России
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 4 июня. Регулирование в экономике может негативно отразиться на других проектах, так что в корректировку цен на рынке жилья лучше не вмешиваться.

В 2020 году на повышение цен на жилье повлияла пандемия коронавируса, из-за которой происходили срывы поставок материалов и остановки строек. Еще одной причиной роста цен на квартиры стала нехватка трудовых ресурсов, так как из страны выехало более 1 млн мигрантов. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, информируют «Известия».

Новой мировой тенденцией в 2021 году стало подорожание стройматериалов, что также привело к росту цен на жилье. Доля льготной ипотеки в причинах роста цен составила пять процентов. Премьер отметил, что на рост цен повлияла нехватка предложений после перехода на эскроу-счета в середине 2019 года.

Аналитики прогнозируют уменьшение спроса на жилье в Санкт-Петербурге на четверть или даже треть. На это может повлиять отмена льготной ипотеки. По мнению экспертов, вскоре после этого падение станет компенсироваться совокупным ростом спроса на рынке вторичной недвижимости Петербурга.

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цены жилье хуснуллин
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