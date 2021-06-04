Диетолог назвал ключевой принцип всех рецептов похудения

Москва, 4 июня. Снижение уровня инсулина в крови является ключевым принципом всех эффективных диет. На это указал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Диеты, по словам врача, помогают в том случае, когда нужно сбросить до 10% лишней массы тела. Для серьезной борьбы с ожирением следует обращаться за помощью к специалисту.

Чтобы похудеть на пять-шесть килограммов, нужно в первую очередь отказаться от сладкого. Об этом сказано во всех диетах.

Когда человек ест сладкое, у него выделяется жиронакапливающий гормон — инсулин. Задача худеющего — минимизировать этот процесс.

«Наша задача — чтобы инсулина вырабатывалось как можно меньше, а адреналина как можно больше, поэтому важен, прежде всего, отказ от сладостей, а не от жирного. Есть очень эффективные диеты, когда едят много жира и при этом худеют», — подчеркнул Ковальков в беседе с радио Sputnik.

Диетолог Ирина Писарева ранее призвала россиян отказаться от экстремальных диет. Слишком быстрое похудение, по ее словам, приводит к набору веса в будущем.