«Срамота!»: странный костюм Валерии насмешил Ивана Урганта

Москва, 4 июня. Певица Валерия решила привлечь внимание к своей персоне ярким аксессуаром, вызвавшим массу споров среди поклонников.

Новыми гостями шоу «Вечерний Ургант» стали Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин. Звезда выбрала для студии необычный и яркий образ: жакет цвета фуксии украшало металлическое бра со стразами.

Певица точно знала, что ее облик произведет впечатление, поэтому еще до выхода программы на своей странице в Instagram ожидала неоднозначных комментариев.

«Срочно начинаем обсуждать аксессуар на пиджаке, а то давненько уму-разуму не учили», — подписала она совместный с Ургантом снимок.

Поклонники не заставили себя ждать, не поскупившись на огромное количество комментариев.

«На верх другой кофточки еще ничего, но не пиджак», — считает одна из подписчиц.

«И эта срамота (произнесено истерически) аксессуар? Как будто бы верх купальника в спешке, во тьме прям на пиджак надели. Пойдет?» — негодует другая.

Ожидания Валерии оправдались и во время эфира: увидев артистку в студии, Иван Ургант первым делом прокомментировал ее наряд.

«Год мы не виделись? Лера не изменилась. Ну, стала носить купальники на пиджаке, ну и все», — пошутил он.

Супруг певицы со смехом заметил, что сказал ей то же самое.

В этом году Валерия впервые стала бабушкой. Младший сын от продюсера Александра Шульгина осчастливил звездную мать в первый день 2021 года. Внучку назвали Селин. Певица души не чает в маленькой наследнице и старается проводить с девочкой все свободное время. Валерия рассказывала, что поет для малышки песни, и Селин реагирует на высокие и длинные ноты.

В одном из интервью звезда призналась, что уже мечтает о втором внуке. Она уверена, что Шульгин-младший и его супруга не остановятся на одном ребенке.