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новостей
04:45
Политика
«Стал дойной коровой»: Протасевич описал судьбу Telegram-канала Nexta
04:44
Технологии
Apple представит 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro 7 июня
04:44
Происшествия
Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером
04:33
Технологии
Ford готовит электрокроссовер на платформе Volkswagen
04:30
Экономика
Хуснуллин назвал причины увеличения цен на жилье в России
04:18
Общество
Диетолог назвал ключевой принцип всех рецептов похудения
04:12
Шоу-бизнес
«Срамота!»: странный костюм Валерии насмешил Ивана Урганта
04:06
Общество
Рогозин рассказал свой любимый анекдот на космическую тему
04:06
Общество
Гарри и Меган «обязательно» пригласят на платиновый юбилей королевы Елизаветы
04:03
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности гидравлики
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04:00
Общество
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03:59
Общество
Юрист заявил об ответственности банков за поиск мошенников
03:59
Общество
Жителям Ленобласти пообещали жару до 30 градусов на выходные
03:59
Экономика
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
03:59
Общество
Беспилотную электролодку успешно протестировали на каналах Амстердама
03:43
Общество
Новый налог на недвижимость для некоторых россиян предложили ввести в ГД
03:40
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых черноморского побережья
03:30
Общество
4 июня во всем мире проходит День невинных детей — жертв агрессии
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«Срамота!»: странный костюм Валерии насмешил Ивана Урганта

Шоу-бизнес
«Срамота!»: странный костюм Валерии насмешил Ивана Урганта
Pr Scr youtube.com  /  Вечерний ургант

Москва, 4 июня. Певица Валерия решила привлечь внимание к своей персоне ярким аксессуаром, вызвавшим массу споров среди поклонников.

Новыми гостями шоу «Вечерний Ургант» стали Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин. Звезда выбрала для студии необычный и яркий образ: жакет цвета фуксии украшало металлическое бра со стразами.

Певица точно знала, что ее облик произведет впечатление, поэтому еще до выхода программы на своей странице в Instagram ожидала неоднозначных комментариев.

«Срочно начинаем обсуждать аксессуар на пиджаке, а то давненько уму-разуму не учили», — подписала она совместный с Ургантом снимок.

Поклонники не заставили себя ждать, не поскупившись на огромное количество комментариев.

«На верх другой кофточки еще ничего, но не пиджак», — считает одна из подписчиц.

«И эта срамота (произнесено истерически) аксессуар? Как будто бы верх купальника в спешке, во тьме прям на пиджак надели. Пойдет?» — негодует другая.

Ожидания Валерии оправдались и во время эфира: увидев артистку в студии, Иван Ургант первым делом прокомментировал ее наряд.

«Год мы не виделись? Лера не изменилась. Ну, стала носить купальники на пиджаке, ну и все», — пошутил он.

Супруг певицы со смехом заметил, что сказал ей то же самое.

В этом году Валерия впервые стала бабушкой. Младший сын от продюсера Александра Шульгина осчастливил звездную мать в первый день 2021 года. Внучку назвали Селин. Певица души не чает в маленькой наследнице и старается проводить с девочкой все свободное время. Валерия рассказывала, что поет для малышки песни, и Селин реагирует на высокие и длинные ноты.

В одном из интервью звезда призналась, что уже мечтает о втором внуке. Она уверена, что Шульгин-младший и его супруга не остановятся на одном ребенке.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Срамота!»: странный костюм Валерии насмешил Ивана Урганта
Иосиф Пригожин Валерия ургант вечерний ургант
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