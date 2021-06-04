Гарри и Меган «обязательно» пригласят на платиновый юбилей королевы Елизаветы

Лондон, 4 июня. Принц Гарри и Меган Маркл «абсолютно точно» находятся в списке приглашенных гостей королевой Елизаветой II на ее платиновый юбилей, сообщили несколько источников.

Семейная пара, покинувшая Букингемский дворец, как ожидается, вернется в Великобританию, чтобы отпраздновать 70-летие ее величества на троне в следующем году. Ранее на этой недели власти объявили, что в стране в июне 2022 года будут четырехдневные выходные, а во дворце состоится бал.

Источник PageSix сообщил, что королевская семья будет с нетерпением ждать встречи с новой дочкой герцога и герцогини Сассекских, которая должна родиться со дня на день.

«Конечно, приглашены, это семейное мероприятие!» — сообщил источник, отметив, что и Гарри, и его брат принц Уильям носили юбилейные медали на похоронах герцога Эдинбургского в апреле.

В апреле Гарри сам прилетел в Великобританию на похороны деда, так как Маркл была тяжело беременна и не могла летать. По данным британских СМИ, он так ни разу и не остался наедине со своим братом или отцом, принцем Чарльзом.

Празднование юбилея, вероятно, станет первым случаем, когда пара вернется в Британию вместе. Отношения с королевской семьей осложнились после скандального интервью Опре Уинфри, в котором они утверждали, что один член семьи беспокоился о том, какого цвета будет их ребенок. Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган сильно разгневали британцев своими откровениями в интервью. По мнению жителей страны, внука королевы Елизаветы II необходимо лишь титулов. Петиция с этим требованием появилась в Сети.