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новостей
04:45
Политика
«Стал дойной коровой»: Протасевич описал судьбу Telegram-канала Nexta
04:44
Технологии
Apple представит 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro 7 июня
04:44
Происшествия
Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером
04:33
Технологии
Ford готовит электрокроссовер на платформе Volkswagen
04:30
Экономика
Хуснуллин назвал причины увеличения цен на жилье в России
04:18
Общество
Диетолог назвал ключевой принцип всех рецептов похудения
04:12
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04:00
Общество
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03:59
Общество
Юрист заявил об ответственности банков за поиск мошенников
03:59
Общество
Жителям Ленобласти пообещали жару до 30 градусов на выходные
03:59
Экономика
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
03:59
Общество
Беспилотную электролодку успешно протестировали на каналах Амстердама
03:43
Общество
Новый налог на недвижимость для некоторых россиян предложили ввести в ГД
03:40
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых черноморского побережья
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Общество
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Гарри и Меган «обязательно» пригласят на платиновый юбилей королевы Елизаветы

Общество
Гарри и Меган «обязательно» пригласят на платиновый юбилей королевы Елизаветы
Global Look Press  /  I-Images

Лондон, 4 июня. Принц Гарри и Меган Маркл «абсолютно точно» находятся в списке приглашенных гостей королевой Елизаветой II на ее платиновый юбилей, сообщили несколько источников.

Семейная пара, покинувшая Букингемский дворец, как ожидается, вернется в Великобританию, чтобы отпраздновать 70-летие ее величества на троне в следующем году. Ранее на этой недели власти объявили, что в стране в июне 2022 года будут четырехдневные выходные, а во дворце состоится бал.

Источник PageSix сообщил, что королевская семья будет с нетерпением ждать встречи с новой дочкой герцога и герцогини Сассекских, которая должна родиться со дня на день.

«Конечно, приглашены, это семейное мероприятие!» — сообщил источник, отметив, что и Гарри, и его брат принц Уильям носили юбилейные медали на похоронах герцога Эдинбургского в апреле.

В апреле Гарри сам прилетел в Великобританию на похороны деда, так как Маркл была тяжело беременна и не могла летать. По данным британских СМИ, он так ни разу и не остался наедине со своим братом или отцом, принцем Чарльзом.

Празднование юбилея, вероятно, станет первым случаем, когда пара вернется в Британию вместе. Отношения с королевской семьей осложнились после скандального интервью Опре Уинфри, в котором они утверждали, что один член семьи беспокоился о том, какого цвета будет их ребенок. Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган сильно разгневали британцев своими откровениями в интервью. По мнению жителей страны, внука королевы Елизаветы II необходимо лишь титулов. Петиция с этим требованием появилась в Сети.

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Елизавета II великобритания принц гарри королевская семья меган маркл
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