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04:45
Политика
«Стал дойной коровой»: Протасевич описал судьбу Telegram-канала Nexta
04:44
Технологии
Apple представит 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro 7 июня
04:44
Происшествия
Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером
04:33
Технологии
Ford готовит электрокроссовер на платформе Volkswagen
04:30
Экономика
Хуснуллин назвал причины увеличения цен на жилье в России
04:18
Общество
Диетолог назвал ключевой принцип всех рецептов похудения
04:12
Шоу-бизнес
«Срамота!»: странный костюм Валерии насмешил Ивана Урганта
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Гарри и Меган «обязательно» пригласят на платиновый юбилей королевы Елизаветы
04:03
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности гидравлики
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Рогозин попросит главу NASA убедить Байдена угомонить сторонников санкций
04:00
Общество
Первый российский нейромобиль уже создан в Нижегородском университете
03:59
Общество
Юрист заявил об ответственности банков за поиск мошенников
03:59
Общество
Жителям Ленобласти пообещали жару до 30 градусов на выходные
03:59
Экономика
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
03:59
Общество
Беспилотную электролодку успешно протестировали на каналах Амстердама
03:43
Общество
Новый налог на недвижимость для некоторых россиян предложили ввести в ГД
03:40
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых черноморского побережья
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Общество
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Пассажирский самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности гидравлики

Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности гидравлики
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 4 июня. Выполнявший рейс на север Сахалина самолет совершил экстренную посадку в региональном центре – Южно-Сахалинске. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба воздушной гавани.

По уточненным данным, речь идет о рейсе HZ-3630 авиакомпании «Аврора», вылетевшем в 09.12 (01.12 мск) в Оху из Южно-Сахалинска.

«…вернулся обратно и благополучно совершил посадку в аэропорту «Южно- Сахалинск» в 10.19 (02.19 мск). На борту самолета 34 пассажира», - отмечается в сообщении пресс-службы аэропорта.

В результате происшествия никто не пострадал. Возможной причиной ЧП стал неполадки с гидравлической системой лайнера.

Ранее ФАН сообщал, что летевший из Сочи самолет был вынужден экстренно приземлил в столичном Шереметьеве после запаха горелой проводки в салоне.

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самолет южно-сахалинск экстренная посадка
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