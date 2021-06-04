Пассажирский самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности гидравлики

Южно-Сахалинск, 4 июня. Выполнявший рейс на север Сахалина самолет совершил экстренную посадку в региональном центре – Южно-Сахалинске. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба воздушной гавани.

По уточненным данным, речь идет о рейсе HZ-3630 авиакомпании «Аврора», вылетевшем в 09.12 (01.12 мск) в Оху из Южно-Сахалинска.

«…вернулся обратно и благополучно совершил посадку в аэропорту «Южно- Сахалинск» в 10.19 (02.19 мск). На борту самолета 34 пассажира», - отмечается в сообщении пресс-службы аэропорта.

В результате происшествия никто не пострадал. Возможной причиной ЧП стал неполадки с гидравлической системой лайнера.

Ранее ФАН сообщал, что летевший из Сочи самолет был вынужден экстренно приземлил в столичном Шереметьеве после запаха горелой проводки в салоне.