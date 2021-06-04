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новостей
04:45
Политика
«Стал дойной коровой»: Протасевич описал судьбу Telegram-канала Nexta
04:44
Технологии
Apple представит 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro 7 июня
04:44
Происшествия
Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером
04:33
Технологии
Ford готовит электрокроссовер на платформе Volkswagen
04:30
Экономика
Хуснуллин назвал причины увеличения цен на жилье в России
04:18
Общество
Диетолог назвал ключевой принцип всех рецептов похудения
04:12
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«Срамота!»: странный костюм Валерии насмешил Ивана Урганта
04:06
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Рогозин рассказал свой любимый анекдот на космическую тему
04:06
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Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности гидравлики
04:00
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Рогозин попросит главу NASA убедить Байдена угомонить сторонников санкций
04:00
Общество
Первый российский нейромобиль уже создан в Нижегородском университете
03:59
Общество
Юрист заявил об ответственности банков за поиск мошенников
03:59
Общество
Жителям Ленобласти пообещали жару до 30 градусов на выходные
03:59
Экономика
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
03:59
Общество
Беспилотную электролодку успешно протестировали на каналах Амстердама
03:43
Общество
Новый налог на недвижимость для некоторых россиян предложили ввести в ГД
03:40
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых черноморского побережья
03:30
Общество
4 июня во всем мире проходит День невинных детей — жертв агрессии
03:23
Экономика
Новак: рост цен на бензин в России в пределах инфляции
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Рогозин рассказал свой любимый анекдот на космическую тему

Общество
Рогозин рассказал свой любимый анекдот на космическую тему
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 4 июня. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал журналистам свой любимый анекдот о космосе в рамках ПМЭФ-21.

Глава госкорпорации заметил, что раньше был великим рассказчиком анекдотов, а теперь старается поменьше шутить и больше «двигаться вперед». Но самым любимым из них все же поделился, передает РИА Новости.

В анекдоте первый космонавт Юрий Гагарин после легендарного полета попадает на прием в Кремль, где по одну сторону от него сидит Никита Хрущев, а по другую — патриарх. И первый, и второй спрашивают Гагарина, видел ли он что-нибудь в космосе.

«Хрущев спрашивает: «Юра, ты там был, ты что-то видел?», а он говорит «Угу». «Юра, никому не рассказывай». «Святейший» тоже спрашивает: «Юра, ты там был, ты что-то видел?», он отвечает отрицательно, «Юра, никому не рассказывай!», — посмеялся Рогозин.

Также он недавно заявил, что побеседует с главой NASA Биллом Нельсоном по поводу американских санкций в отношении России. По мнению Рогозина, Нельсон является опытным человеком, который должен прислушаться к аргументам главы Роскосмоса.

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Все новости / Общество / Рогозин рассказал свой любимый анекдот на космическую тему
Дмитрий Рогозин роскосмос анекдот
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