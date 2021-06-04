Рогозин рассказал свой любимый анекдот на космическую тему

Москва, 4 июня. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал журналистам свой любимый анекдот о космосе в рамках ПМЭФ-21.

Глава госкорпорации заметил, что раньше был великим рассказчиком анекдотов, а теперь старается поменьше шутить и больше «двигаться вперед». Но самым любимым из них все же поделился, передает РИА Новости.

В анекдоте первый космонавт Юрий Гагарин после легендарного полета попадает на прием в Кремль, где по одну сторону от него сидит Никита Хрущев, а по другую — патриарх. И первый, и второй спрашивают Гагарина, видел ли он что-нибудь в космосе.

«Хрущев спрашивает: «Юра, ты там был, ты что-то видел?», а он говорит «Угу». «Юра, никому не рассказывай». «Святейший» тоже спрашивает: «Юра, ты там был, ты что-то видел?», он отвечает отрицательно, «Юра, никому не рассказывай!», — посмеялся Рогозин.

Также он недавно заявил, что побеседует с главой NASA Биллом Нельсоном по поводу американских санкций в отношении России. По мнению Рогозина, Нельсон является опытным человеком, который должен прислушаться к аргументам главы Роскосмоса.