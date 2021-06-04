Рогозин попросит главу NASA убедить Байдена угомонить сторонников санкций

Санкт-Петербург, 4 июня. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что попросит главу NASA Билла Нельсона повлиять на президента США Джо Байдена из-за санкций в отношении российских предприятий.

США ввели санкции в отношении головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, в состав которого входит Центр управления полетами. Также под санкции попал производящий ракеты «Союз» Ракетно-космический центр «Прогресс».

Руководитель Роскосмоса отметил, что не понимает логики таких действий, это он надеется объяснить Нельсону. Главу NASA Рогозин охарактеризовал как опытного и возрастного человека, который должен понять его доводы.

«Несколько месяцев назад я написал письмо в Министерство торговли США, пока ответа не получил. Я передам копию письма господину Нельсону, попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились», — пояснил Рогозин.

Ранее представитель NASA заявил, что в бюджете агентства на 2022 год не заложены средства на покупку мест в российских ракетах «Союз», сообщает «Царьград». Тем не менее у NASA есть планы по использованию этого космического корабля, уточнил он.