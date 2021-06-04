Юрист заявил об ответственности банков за поиск мошенников

Москва, 4 июня. Розыском похитителя денежных средств с банковской карты должна заниматься сама кредитная организация. Об этом сообщил адвокат Алексей Семенов.

Он заявил в беседе с «Праймом», что для обеспечения сохранности средств и права распоряжаться ими банк устанавливает правила идентификации лица, которое имеет доступ к средствам. Он отметил, что лишь это лицо имеет право контролировать действия кредитной организации.

Семенов посоветовал незамедлительно сообщить о незаконной операции в банк. Он заявил, что на предложение заблокировать карту лучше отвечать согласием — только так банк может гарантировать неприкосновенность денег.

Банк при этом не будет заниматься поиском преступника, если жертва сама предоставила ему данные своей карты. В этом случае потерпевший должен сам обращаться к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что крупные банки в РФ этой весной зафиксировали всплеск активности телефонных мошенников. Преступники используют метод социальной инженерии.