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«Стал дойной коровой»: Протасевич описал судьбу Telegram-канала Nexta
04:44
Технологии
Apple представит 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro 7 июня
04:44
Происшествия
Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером
04:33
Технологии
Ford готовит электрокроссовер на платформе Volkswagen
04:30
Экономика
Хуснуллин назвал причины увеличения цен на жилье в России
04:18
Общество
Диетолог назвал ключевой принцип всех рецептов похудения
04:12
Шоу-бизнес
«Срамота!»: странный костюм Валерии насмешил Ивана Урганта
04:06
Общество
Рогозин рассказал свой любимый анекдот на космическую тему
04:06
Общество
Гарри и Меган «обязательно» пригласят на платиновый юбилей королевы Елизаветы
04:03
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности гидравлики
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04:00
Общество
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03:59
Общество
Юрист заявил об ответственности банков за поиск мошенников
03:59
Общество
Жителям Ленобласти пообещали жару до 30 градусов на выходные
03:59
Экономика
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
03:59
Общество
Беспилотную электролодку успешно протестировали на каналах Амстердама
03:43
Общество
Новый налог на недвижимость для некоторых россиян предложили ввести в ГД
03:40
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых черноморского побережья
03:30
Общество
4 июня во всем мире проходит День невинных детей — жертв агрессии
03:23
Экономика
Новак: рост цен на бензин в России в пределах инфляции
Все новости

Юрист заявил об ответственности банков за поиск мошенников

Общество
Юрист заявил об ответственности банков за поиск мошенников
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Москва, 4 июня. Розыском похитителя денежных средств с банковской карты должна заниматься сама кредитная организация. Об этом сообщил адвокат Алексей Семенов.

Он заявил в беседе с «Праймом», что для обеспечения сохранности средств и права распоряжаться ими банк устанавливает правила идентификации лица, которое имеет доступ к средствам. Он отметил, что лишь это лицо имеет право контролировать действия кредитной организации.

Семенов посоветовал незамедлительно сообщить о незаконной операции в банк. Он заявил, что на предложение заблокировать карту лучше отвечать согласием — только так банк может гарантировать неприкосновенность денег.

Банк при этом не будет заниматься поиском преступника, если жертва сама предоставила ему данные своей карты. В этом случае потерпевший должен сам обращаться к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что крупные банки в РФ этой весной зафиксировали всплеск активности телефонных мошенников. Преступники используют метод социальной инженерии.

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мошенничество банки защита средств
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