Жителям Ленобласти пообещали жару до 30 градусов на выходные

Санкт-Петербург, 4 июня. Настоящая жаркая погода установится на территории Ленинградской области уже в эту пятницу. Об этом свидетельствует прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В пятницу, 4 июня, в Ленобласти ожидается до +27 градусов по Цельсию. А в выходные, 5 по 6 июня, днем столбики термометров температуры поднимутся до +30 градусов.

На фоне повышения температуры воздуха жителей региона предупредили о повышении вероятности возникновения природных пожаров, аварий, повреждений ЛЭП, линий связи и транспорта. Помимо этого, повышается риск получения теплового или солнечного ударов, обострения хронических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Спасатели призвали население ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки, в помещении необходимо проветривание, в целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости. Кроме этого, планировать дальние поездки лучше на утреннее или вечернее время.

Недавно сообщалось, что на некоторых участках побережья Черного моря в Турции выпал снег. Аномальное природное явление наблюдалось ночью.