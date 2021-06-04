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Технологии
Apple представит 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro 7 июня
04:44
Происшествия
Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером
04:33
Технологии
Ford готовит электрокроссовер на платформе Volkswagen
04:30
Экономика
Хуснуллин назвал причины увеличения цен на жилье в России
04:18
Общество
Диетолог назвал ключевой принцип всех рецептов похудения
04:12
Шоу-бизнес
«Срамота!»: странный костюм Валерии насмешил Ивана Урганта
04:06
Общество
Рогозин рассказал свой любимый анекдот на космическую тему
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Гарри и Меган «обязательно» пригласят на платиновый юбилей королевы Елизаветы
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03:59
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03:59
Экономика
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
03:59
Общество
Беспилотную электролодку успешно протестировали на каналах Амстердама
03:43
Общество
Новый налог на недвижимость для некоторых россиян предложили ввести в ГД
03:40
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых черноморского побережья
03:30
Общество
4 июня во всем мире проходит День невинных детей — жертв агрессии
03:23
Экономика
Новак: рост цен на бензин в России в пределах инфляции
Все новости

Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине

Экономика
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 июня. Семьи, получающие выплаты на детей от трех до семи лет, могли лишиться средств из-за новых ограничений, вступивших в силу недавно.

Среди программ, помогающих семьям с детьми в России, существует адресная: деньги выплачиваются на детей от трех до семь лет. Ранее правила получения этого пособия были крайне простыми: льготу получали семьи, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Однако, как напомнил в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов, после вступления в силу изменений, родителям рекомендуется тщательно изучить порядок и условия получения пособия. Теперь учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи (в расчет идут квартиры, дома, земельные участки, нежилые помещения, автомобили, а также банковские вклады). При этом важно, чтобы была уважительная причина безработицы родителей.

«Под удар попали и действительно нуждающиеся семьи, которые, например, потеряли денежные выплаты по причине отсутствия официального дохода без уважительной причины с точки зрения закона», — отметил Денисов.

Напомним, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, с 1 июля некоторые категории россиян смогут рассчитывать на прибавку. В августе на каждого ребенка школьного возраста будет единовременно выплачено по 10 тыс. рублей на подготовку к школе. Президент распорядился, чтобы выплату распространили и на будущих первоклассников, которым исполнится шесть лет на момент 1 сентября.

О том, на какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в 2021 году, читайте в специальном материале ФАН.

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дети выплаты
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