Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине

Москва, 4 июня. Семьи, получающие выплаты на детей от трех до семи лет, могли лишиться средств из-за новых ограничений, вступивших в силу недавно.

Среди программ, помогающих семьям с детьми в России, существует адресная: деньги выплачиваются на детей от трех до семь лет. Ранее правила получения этого пособия были крайне простыми: льготу получали семьи, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Однако, как напомнил в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов, после вступления в силу изменений, родителям рекомендуется тщательно изучить порядок и условия получения пособия. Теперь учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи (в расчет идут квартиры, дома, земельные участки, нежилые помещения, автомобили, а также банковские вклады). При этом важно, чтобы была уважительная причина безработицы родителей.

«Под удар попали и действительно нуждающиеся семьи, которые, например, потеряли денежные выплаты по причине отсутствия официального дохода без уважительной причины с точки зрения закона», — отметил Денисов.

Напомним, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, с 1 июля некоторые категории россиян смогут рассчитывать на прибавку. В августе на каждого ребенка школьного возраста будет единовременно выплачено по 10 тыс. рублей на подготовку к школе. Президент распорядился, чтобы выплату распространили и на будущих первоклассников, которым исполнится шесть лет на момент 1 сентября.

О том, на какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в 2021 году, читайте в специальном материале ФАН.