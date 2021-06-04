Беспилотную электролодку успешно протестировали на каналах Амстердама

Амстердам, 4 июня. Разработчики из амстердамского института и Массачусетского технологического института протестировали свою разработку на каналах столицы Нидерландов.

Протяженность каналов Амстердама составляет около 100 км. Власти города планируют запустить по ним полностью автономный транспорт для перевозки пассажиров и сбора мусора.

Изобретатели проверили на воде четырехметровую электрическую беспилотную лодку, которая успешно проплыла около копии торгового судна XVIII века «Амстердам». Разработчики считают, что для полноценного использования такого вида водного транспорта потребуется от двух до четырех лет. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В Ростехе ведется работа по созданию уникальной системы инерциальной навигации, которой будут оснащены беспилотные летательные аппараты. Отмечается, что новые БПЛА будут отличаться высокой точностью и возможностью автономной работы. Планируется, что система может определять координаты и параметры движения объектов даже при отсутствии наземных, морских или космических ориентиров.