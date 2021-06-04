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04 июня 04:46
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новостей
04:45
Политика
«Стал дойной коровой»: Протасевич описал судьбу Telegram-канала Nexta
04:44
Технологии
Apple представит 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro 7 июня
04:44
Происшествия
Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером
04:33
Технологии
Ford готовит электрокроссовер на платформе Volkswagen
04:30
Экономика
Хуснуллин назвал причины увеличения цен на жилье в России
04:18
Общество
Диетолог назвал ключевой принцип всех рецептов похудения
04:12
Шоу-бизнес
«Срамота!»: странный костюм Валерии насмешил Ивана Урганта
04:06
Общество
Рогозин рассказал свой любимый анекдот на космическую тему
04:06
Общество
Гарри и Меган «обязательно» пригласят на платиновый юбилей королевы Елизаветы
04:03
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности гидравлики
04:00
Политика
Рогозин попросит главу NASA убедить Байдена угомонить сторонников санкций
04:00
Общество
Первый российский нейромобиль уже создан в Нижегородском университете
03:59
Общество
Юрист заявил об ответственности банков за поиск мошенников
03:59
Общество
Жителям Ленобласти пообещали жару до 30 градусов на выходные
03:59
Экономика
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
03:59
Общество
Беспилотную электролодку успешно протестировали на каналах Амстердама
03:43
Общество
Новый налог на недвижимость для некоторых россиян предложили ввести в ГД
03:40
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых черноморского побережья
03:30
Общество
4 июня во всем мире проходит День невинных детей — жертв агрессии
03:23
Экономика
Новак: рост цен на бензин в России в пределах инфляции
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Беспилотную электролодку успешно протестировали на каналах Амстердама

Общество
Беспилотную электролодку успешно протестировали на каналах Амстердама
pixabay.com

Амстердам, 4 июня. Разработчики из амстердамского института и Массачусетского технологического института протестировали свою разработку на каналах столицы Нидерландов.

Протяженность каналов Амстердама составляет около 100 км. Власти города планируют запустить по ним полностью автономный транспорт для перевозки пассажиров и сбора мусора.

Изобретатели проверили на воде четырехметровую электрическую беспилотную лодку, которая успешно проплыла около копии торгового судна XVIII века «Амстердам». Разработчики считают, что для полноценного использования такого вида водного транспорта потребуется от двух до четырех лет. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В Ростехе ведется работа по созданию уникальной системы инерциальной навигации, которой будут оснащены беспилотные летательные аппараты. Отмечается, что новые БПЛА будут отличаться высокой точностью и возможностью автономной работы. Планируется, что система может определять координаты и параметры движения объектов даже при отсутствии наземных, морских или космических ориентиров.

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амстердам каналы лодки
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