Новый налог на недвижимость для некоторых россиян предложили ввести в ГД

Москва, 4 июня. Для россиян с масштабной недвижимостью и большим количеством квартир нужно ввести новый налог, считает первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов

По мнению депутата, для внедрения инициативы потребуются дополнительные расчеты. О состоятельности человека говорят приходящиеся на него 100 «квадратов» и более. При таком показателе обсуждать повышенную ставку налога на имущество, уточнил Щапцов.

«Например, когда у человека, кроме одной квартиры, есть еще четыре-пять, которые он сдает. Здесь можно обсуждать дополнительную нагрузку при превышении определённой площади на одного гражданина в собственности», — заявил в интервью URA.RU парламентарий.

По мнению Щапова, стране нужно увеличивать нагрузку на богатых, в том числе ввести налоги на яхты и дорогие автомобили.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большая часть граждан России согласна платить более высокие налоги, если государство обязуется направлять эти средства на поддержку малоимущих россиян. Большинство участников опроса (83%) уверены, что в Российской Федерации необходимо ввести прогрессивную ставку налога, при которой богатые платят больше, чем менее обеспеченные.