Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых черноморского побережья

Москва, 4 июня. Российских туристов на юге ждет встреча с комарами и москитами, предупредила завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

По всей территории Кавказского побережья, а также в Новороссийске и даже в Крыму появились экзотические тигровые комары, которых ранее не было в России. Их главное отличие: черно-белые полоски на лапках и на теле. Они являются переносчиками опасных заболеваний: лихорадки денге, вируса Зика, чикунгуньи и всяких арбовирусных инфекций, предупредила специалист Роспотребнадзора.

Комары могут переносить глистов. От животных через укус комара в организм человека могут попасть личинки дирофилярий, круглых нитевидных гельминтов. Особенно это связано с центральным Крымом. Здесь же «орудуют» москиты.

Рославцева в интервью радио Sputnik рекомендовала отдыхающим защищаться электрофумигаторами для помещений. Необходимо обращать внимание, чтобы в окна и двери были вставлены сетки.

«Против всех комаров, для их уничтожения и отпугивания, можно использовать инсектицидные и репеллентные средства от летающих насекомых в аэрозольных баллонах», — сказала эксперт.

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