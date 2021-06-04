Новак: рост цен на бензин в России в пределах инфляции

Москва, 4 июня. Бензин на АЗС дорожает в пределах инфляции, и это нормальное явление, сообщил вице-премьер Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума.

Оптовые биржевые цены на топливо волатильны — они то снижаются, то растут. Поэтому цены на бензин на заправках могут повышаться. Однако из-за этого не стоит беспокоиться, говорит Новак. Подорожание бензина — это нормально, всего лишь инфляционные издержки, констатировал он.

По словам вице-премьера, главное — имеющийся уровень биржевых цен обеспечивает достаточную маржинальность для нефтяных заводов, нефтебаз и АЗС.

«На сегодняшний день достаточно напряженная ситуация с точки зрения маржинальности для заправок. Мы это понимаем. На следующей неделе у меня на совещании будем смотреть, как можно эту ситуацию откорректировать», — пообещал Новак.

Ранее сообщалось, что российская нефтяная отрасль может столкнуться с проблемой сбыта топлива после модернизации НПЗ на фоне снижения спроса на основном экспортном рынке — в странах Евросоюза.