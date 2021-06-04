Протасевич предал огласке обман беженцев «Белорусским домом в Варшаве»

Минск, 4 июня. Сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич вспомнил, как фонд «Белорусский дом в Варшаве» выделил деньги на помощь беженцам из Белоруссии, которую они в итоге не увидели.

Во время интервью программе «Марков. Ничего личного» блогер-экстремист заявил, что центр поддержки оппозиционеров является ведущей организацией, которая контролирует всю белорусскую повестку. Он добавил, что через премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого было выделено 53 млн злотых (около 1,06 млрд руб.) на помощь беженцам.

«Самое интересное, деньги вроде были выделены. Наша редакция там (в «Белорусском доме». — Прим. ред. ФАН) сидела. Домофон разрывался круглые сутки. Люди реально пытались приходить и обращаться за помощью. Но людям никто ни разу не открывал», — рассказал экс-главред.

По его словам, он высказывал свое недовольство. В результате у него состоялся разговор с одним из представителей фонда, который агрессивно угрожал ему проблемами, если он «будет совать нос куда не нужно».

Ранее Протасевич рассказал о ситуации, когда глава «Белорусского дома в Варшаве» предлагал редакции Nexta проект, финансируемый США.