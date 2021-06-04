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04 июня 04:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:44
Происшествия
Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером
04:33
Технологии
Ford готовит электрокроссовер на платформе Volkswagen
04:30
Экономика
Хуснуллин назвал причины увеличения цен на жилье в России
04:18
Общество
Диетолог назвал ключевой принцип всех рецептов похудения
04:12
Шоу-бизнес
«Срамота!»: странный костюм Валерии насмешил Ивана Урганта
04:06
Общество
Рогозин рассказал свой любимый анекдот на космическую тему
04:06
Общество
Гарри и Меган «обязательно» пригласят на платиновый юбилей королевы Елизаветы
04:03
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности гидравлики
04:00
Политика
Рогозин попросит главу NASA убедить Байдена угомонить сторонников санкций
04:00
Общество
Первый российский нейромобиль уже создан в Нижегородском университете
03:59
Общество
Юрист заявил об ответственности банков за поиск мошенников
03:59
Общество
Жителям Ленобласти пообещали жару до 30 градусов на выходные
03:59
Экономика
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
03:59
Общество
Беспилотную электролодку успешно протестировали на каналах Амстердама
03:43
Общество
Новый налог на недвижимость для некоторых россиян предложили ввести в ГД
03:40
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых черноморского побережья
03:30
Общество
4 июня во всем мире проходит День невинных детей — жертв агрессии
03:23
Экономика
Новак: рост цен на бензин в России в пределах инфляции
03:12
Политика
Протасевич предал огласке обман беженцев «Белорусским домом в Варшаве»
03:11
Общество
Олимпийский чемпион Карелин дал совет молодым спортсменам
Все новости

Олимпийский чемпион Карелин дал совет молодым спортсменам

Общество
Олимпийский чемпион Карелин дал совет молодым спортсменам
er.ru  /  Пресс-служба партии «Единая Россия»

Санкт-Петербург, 4 июня. Молодые спортсмены должны быть жадными до достижений. Такой совет им дал трехкратный олимпийский чемпион, член комитета Совфеда Александр Карелин.

Прославленный борец в греко-римском стиле принимает участие в международном экономическом форуме в Петербурге. На тему спорта он пообщался с изданием «Слово и Дело».

Карелин рассказал, какие чувства и эмоции у него вызывают события, происходящие сейчас в российском спорте. Олимпийский чемпион признался, что всегда радуется, когда спортсмены из РФ побеждают.

«Если побеждаем, то только правильные и радостные ощущения, если мы проигрываем — это не обсуждается. Но сейчас я бы сказал, что появилось очень много такого, человеческого, не натянутого, не нарочито придуманного, не срежиссированного — и мне это очень нравится», — подчеркнул сенатор.

Начинающим спортсменам Карелин пожелал не жалеть себя и не думать о страховке. Нужно, по его словам, всегда стремиться к результату.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня, прошли сразу две спортивные сессии. Александр Карелин поучаствовал в конференции «Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегия развития».

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Все новости / Общество / Олимпийский чемпион Карелин дал совет молодым спортсменам
спорт пмэф карелин
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