Олимпийский чемпион Карелин дал совет молодым спортсменам

Санкт-Петербург, 4 июня. Молодые спортсмены должны быть жадными до достижений. Такой совет им дал трехкратный олимпийский чемпион, член комитета Совфеда Александр Карелин.

Прославленный борец в греко-римском стиле принимает участие в международном экономическом форуме в Петербурге. На тему спорта он пообщался с изданием «Слово и Дело».

Карелин рассказал, какие чувства и эмоции у него вызывают события, происходящие сейчас в российском спорте. Олимпийский чемпион признался, что всегда радуется, когда спортсмены из РФ побеждают.

«Если побеждаем, то только правильные и радостные ощущения, если мы проигрываем — это не обсуждается. Но сейчас я бы сказал, что появилось очень много такого, человеческого, не натянутого, не нарочито придуманного, не срежиссированного — и мне это очень нравится», — подчеркнул сенатор.

Начинающим спортсменам Карелин пожелал не жалеть себя и не думать о страховке. Нужно, по его словам, всегда стремиться к результату.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня, прошли сразу две спортивные сессии. Александр Карелин поучаствовал в конференции «Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегия развития».