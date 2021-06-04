Канадские биологи назвали причину низкого кислорода в крови при COVID-19

Торонто, 4 июня. Коронавирусная инфекция пагубно воздействует на незрелые эритроциты, из-за чего снижается иммунный ответ, и кислород медленнее переносится по крови.

Снижение кислорода в крови является одним из ключевых признаков COVID-19, причем не только у тяжелобольных, но и у тех, кто переносит вирус в легкой форме. Чтобы выяснить причину явления, ученые из Университета Альберты обследовали 128 пациентов с COVID-19, передает РИА Новости. Чем тяжелее человек переносил заболевание, тем больше незрелых эритроцитов медики фиксировали у него в крови.

«Чтобы компенсировать истощение здоровых незрелых эритроцитов, организм вырабатывает их значительно больше, чтобы обеспечить организм достаточным количеством кислорода», — рассказали авторы исследования.

У здоровых людей доля таких эритроцитов содержала менее 1%, притом большая часть их находится в костном мозге. У пациентов, за которыми наблюдали врачи, их содержание достигало 60%.

Недавно директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что третьей волны коронавируса не будет. Есть единая пандемия, которая то набирает силу, то ослабевает в различных субъектах России и мира.