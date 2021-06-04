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04 июня 04:45
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новостей
04:44
Происшествия
Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером
04:33
Технологии
Ford готовит электрокроссовер на платформе Volkswagen
04:30
Экономика
Хуснуллин назвал причины увеличения цен на жилье в России
04:18
Общество
Диетолог назвал ключевой принцип всех рецептов похудения
04:12
Шоу-бизнес
«Срамота!»: странный костюм Валерии насмешил Ивана Урганта
04:06
Общество
Рогозин рассказал свой любимый анекдот на космическую тему
04:06
Общество
Гарри и Меган «обязательно» пригласят на платиновый юбилей королевы Елизаветы
04:03
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности гидравлики
04:00
Политика
Рогозин попросит главу NASA убедить Байдена угомонить сторонников санкций
04:00
Общество
Первый российский нейромобиль уже создан в Нижегородском университете
03:59
Общество
Юрист заявил об ответственности банков за поиск мошенников
03:59
Общество
Жителям Ленобласти пообещали жару до 30 градусов на выходные
03:59
Экономика
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
03:59
Общество
Беспилотную электролодку успешно протестировали на каналах Амстердама
03:43
Общество
Новый налог на недвижимость для некоторых россиян предложили ввести в ГД
03:40
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых черноморского побережья
03:30
Общество
4 июня во всем мире проходит День невинных детей — жертв агрессии
03:23
Экономика
Новак: рост цен на бензин в России в пределах инфляции
03:12
Политика
Протасевич предал огласке обман беженцев «Белорусским домом в Варшаве»
03:11
Общество
Олимпийский чемпион Карелин дал совет молодым спортсменам
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Авария унесла жизнь петербуржца в Плюсском районе

Происшествия
Авария унесла жизнь петербуржца в Плюсском районе
пресс-служба администрации Краснодара

Псков, 4 июня. Петербуржец погиб в аварии в Плюсском районе.

Авария произошла 3 июня недалеко от деревни Малое Захонье. Водитель находился за рулем автомобиля Mitsubishi Pinin. Машина съехала с гравийной дороги, улетела в кювет и перевернулась.

Возможно, водителю стало плохо за рулем автомобиля. В результате происшествия мужчина погиб. Медики, которые приехали на место ДТП, констатировали смерть автолюбителя.

Ранее сообщалось, что житель Тулы украл у банка 95 миллионов рублей из-за сбоя в работе программного обеспечения. Преступника обвиняют в краже в особо крупном размере и отмывании денег.

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дтп авария смерть
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