Авария унесла жизнь петербуржца в Плюсском районе

Псков, 4 июня. Петербуржец погиб в аварии в Плюсском районе.

Авария произошла 3 июня недалеко от деревни Малое Захонье. Водитель находился за рулем автомобиля Mitsubishi Pinin. Машина съехала с гравийной дороги, улетела в кювет и перевернулась.

Возможно, водителю стало плохо за рулем автомобиля. В результате происшествия мужчина погиб. Медики, которые приехали на место ДТП, констатировали смерть автолюбителя.

Ранее сообщалось, что житель Тулы украл у банка 95 миллионов рублей из-за сбоя в работе программного обеспечения. Преступника обвиняют в краже в особо крупном размере и отмывании денег.